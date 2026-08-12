फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल से इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड, दिल्ली में नाइजीरियाई गिरोह का गुर्गा गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर फ्रॉड करने वाले नाइजीरियाई गिरोह के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने गिरोह के कथित सदस्य Nwogu Obed Osinachi को दिल्ली के बुराड़ी इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी काफी समय से दिल्ली में रह रहा था और कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ था. एसटीएफ अब आरोपी से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है.

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एसटीएफ के मुताबिक, आरोपी दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र के कमल विहार में रह रहा था. टीम को उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद कमल विहार स्थित उसके ठिकाने पर कार्रवाई की गई. इसी कार्रवाई के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से एक पासपोर्ट भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने आरोपी के ठिकाने की तलाशी ली तो उसके पास से मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुए. इसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज भी जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं. इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. एजेंसी को उम्मीद है कि डिजिटल सबूतों के जरिए साइबर फ्रॉड से जुड़े नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी सामने आ सकती है.

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जांच का एक अहम पहलू यह पता लगाना है कि आरोपी सोशल मीडिया पर किस तरह की फर्जी प्रोफाइल तैयार करता था. एसटीएफ यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन प्रोफाइल के जरिए किन लोगों को निशाना बनाया जाता था और उनसे किस तरह संपर्क किया जाता था. बरामद मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच से आरोपी के संपर्क में रहने वाले लोगों और इस्तेमाल किए गए सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मिलने की उम्मीद है. साथ ही साइबर फ्रॉड से जुड़े संभावित लेन-देन की भी जांच की जा रही है.

एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित नेटवर्क में आरोपी के अलावा और कितने लोग शामिल हैं. बरामद दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जांच एजेंसी यह भी समझने की कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाने से लेकर लोगों को संपर्क में लेने और कथित ठगी तक का पूरा नेटवर्क किस तरह काम करता था.

सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर लोगों से संपर्क करना और फिर भरोसा हासिल कर उन्हें साइबर फ्रॉड का शिकार बनाना जांच एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है. ऐसे मामलों में डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच से नेटवर्क के दूसरे सदस्यों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है. Nwogu Obed Osinachi की गिरफ्तारी के बाद अब एसटीएफ की नजर उसके डिजिटल नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों पर है. मामले में आगे की जांच जारी है.



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