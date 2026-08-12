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दुकान पर कब्जे को लेकर घमासान, BJP-MNS भिड़े, थाने में MNS अध्यक्ष से मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़

अंबरनाथ में बीजेपी और मनसे कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा कार्यालय के एक दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि मनसे शहर अध्यक्ष शैलेश शिर्के ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मारपीट की. बाद में पुलिस थाने में उनके साथ मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप लगा. पुलिस ने शिर्के को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है.

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BJP-MNS के कार्यकर्ताओं में जमकर हुई मारपीट. (Photo: Screengrab)
BJP-MNS के कार्यकर्ताओं में जमकर हुई मारपीट. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में मंगलवार रात भाजपा और मनसे कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ. भाजपा कार्यालय के एक दुकान पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के चलते देर रात तक पुलिस थाने में भी हलचल बनी रही. 

जानकारी के मुताबिक, भाजपा कार्यालय की दुकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान मनसे के अंबरनाथ शहर अध्यक्ष शैलेश शिर्के ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की. इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया।

आरोप है कि विवाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवाजीनगर पुलिस थाने के परिसर में ही शैलेश शिर्के के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ किए जाने का आरोप है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को संभाला. इस दौरान भाजपा के प्रदेश सचिव गुलाबराव करंजुले समेत  भाजपा के कई पदाधिकारी और नगरसेवक देर रात तक पुलिस थाने में मौजूद रहे. पुलिस थाने में दोनों पक्षों की मौजूदगी के चलते मामले को लेकर काफी चर्चा बनी रही.

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MNS शहर अध्यक्ष गिरफ्तार

घटना के बाद शिवाजीनगर पुलिस ने मनसे शहर अध्यक्ष शैलेश शिर्के के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस के मुताबिक, उनके खिलाफ मारपीट, जबरन चोरी और एट्रोसिटी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके बाद पुलिस ने शैलेश शिर्के को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की तरफ से मामले की आगे जांच की जा रही है. वहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.

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अंबरनाथ में हुई इस घटना के बाद बीजेपी और मनसे के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है. भाजपा कार्यालय के पास एक दुकान पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट, तोड़फोड़ और गिरफ्तारी तक पहुंच गया. घटना में मनसे शहर अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है.

BJP-MNS के बीच बढ़ा राजनीतिक तनाव

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद पाटील ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने शैलेश शिर्के के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.
 

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