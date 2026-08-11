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VIDEO: 12 दिन बाद फिर आएगा वैभव सूर्यवंशी का तूफान? टूर्नामेंट से पहले भरी हुंकार, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बल्ले से धमाल मचाते नजर आएंगे. दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की तरफ से बतौर उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी के पास टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी होगी. इस टूर्नामेंट से ठीक पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है.

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वैभव बल्ले से फिर मचाएंगे तबाही. (PHOTO: AP)
वैभव बल्ले से फिर मचाएंगे तबाही. (PHOTO: AP)

भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे विस्फोटक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. जिम्बाब्वे दौरे पर बल्ले से धमाल मचाने वाले वैभव एक बार फिर मैदान पर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं. 

घरेलू क्रिकेट सीजन (2026-27) की शुरुआत से ठीक पहले वैभव सूर्यवंशी को बेहद कम उम्र में एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम में वैभव को उपकप्तान चुना गया है.

जबकि टीम की कमान विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के हाथों में होगी. ईस्ट जोन की टीम आज से ठीक 12 दिन बाद यानी 23 अगस्त को अपना पहला मैच खेलेगी. इस मैच में वैभव के बल्ले से चौके-छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है.

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इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलने के बाद वैभव ने अपनी तैयारियों को लेकर किसी तरह की ढील नहीं दी है. हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे से शानदार प्रदर्शन कर लौटे वैभव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडयो में वैभव नेट प्रैक्टिस के दौरान पसीना बहाते नजर आ रहे हैं. प्रैक्टिस के दौरान वैभव ने डिफेंसिव और अटैकिंग दोनों तरह के शॉट्स पर फोकस किया.

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वैभव ने शेयर की पोस्ट

वैभव ने इस पोस्ट के साथ सिर्फ एक शब्द का कैप्शन तैयारी लिखा. इस एक शब्द के जरिए उन्होंने बिना कुछ ज्यादा कहे अपनी नीयत साफ कर दी है और विरोधी टीमों को आगाह कर दिया है कि वे लाल गेंद के इस बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

जिम्बाब्वे दौरे पर बल्ले से मचाया था गदर

इंग्लैंड दौरे पर अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करते हुए वैभव महज 15 साल और 99 दिन की उम्र में भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने थे. उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था. हालांकि इंग्लैंड दौरे पर वे कुछ खास नहीं कर सके थे. लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने अपने बल्ले से जबरदस्त वापसी की.

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन पारियों में उन्होंने 50.33 की औसत और 196.10 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए, जिसमें 81 रनों की एक शानदार पारी शामिल थी. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

23 अगस्त से शुरू होगा दलीप ट्रॉफी 

23 अगस्त से शुरू हो रहे दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का पहला मुकाबला नॉर्थ ईस्ट जोन से होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो वैभव इस टूर्नामेंट में अनुभवी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ईस्ट जोन के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे.

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ईस्ट जोन की पूरी टीम

ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप घरामी, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, शहबाज अहमद, सूरज जायसवाल, विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, शिखर मोहन, सुभ्रांशु सेनापति, अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय और डेनिश दास.

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