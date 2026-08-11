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Homemade Face Wash: किचन की इन 5 चीजों से घर पर बनाएं नेचुरल फेस वॉश, चेहरे पर आएगा गजब का निखार

Homemade Face Wash: अगर आप बाजार में मिलने वाले महंगे फेस वॉश की जगह कोई नेचुरल ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आज हम आपको किचन में मौजूद कुछ चीजों से फेस वॉश बनाना बताएंगे. यह फेस वॉश स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर ग्लोइंग स्किन पाने में आपकी मदद करेगा.

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बेसन, हल्दी और चंदन से घर पर बनाएं नेचुरल फेस वॉश (Photo-ITG)
बेसन, हल्दी और चंदन से घर पर बनाएं नेचुरल फेस वॉश (Photo-ITG)

Homemade Face Wash: फेस वॉश स्किन केयर रूटीन का एक जरूरी हिस्सा है. चेहरे को साफ रखने के लिए ज्यादातर लोग बाजार में मिलने वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बेहद आसानी से शुद्ध और नेचुरल फेस वॉश घर पर भी तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए बेसन, कस्तूरी हल्दी, चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और चावल के आटे जैसी चीजों की जरूरत होगी जो आसानी से मिल जाती हैं. तो आइए जानते हैं कि घर पर नेचुरल फेश वॉश कैसे बना सकते हैं और यह स्किन के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 चम्मच बेसन
2 चम्मच चंदन पाउडर
1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी
1 चम्मच कस्तूरी हल्दी
1 चम्मच चावल का आटा
एक एयरटाइट कंटेनर 

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घर पर फेस वॉश कैसे बनाएं?

  1. नेचुरल फेस वॉश बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ और सूखे बाउल में बेसन, कस्तूरी हल्दी, चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और चावल का आटा डालकर अच्छी तरह मिला लें. 
  2. अब तैयार मिश्रण को एक एयरटाइट कंटेनर में रख लें.
  3. जब भी इसका इस्तेमाल करना हो लगभग 2 चम्मच मिश्रण लें और इसमें जरूरत के अनुसार गुलाब जल डालकर पेस्ट बना लें. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो गुलाब जल की जगह दूध या थोड़ा शहद मिला सकते हैं.
  4. अब तैयार पेस्ट को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और लगभग 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा अच्छी तरह धो लें.

इस फेस वॉश के क्या फायदे हैं?
बेसन चेहरे से गंदगी, पसीना और एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर स्किन को गहराई से साफ करता है. वहीं, कस्तूरी हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पिंपल्स और मुंहासों को कम करने के साथ स्किन को साफ और ग्लोइंग बनाते हैं. चंदन पाउडर त्वचा को ठंडक देने के साथ जलन और रेडनेस को कम करने में मदद कर सकता है.

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मुल्तानी मिट्टी पोर्स को साफ कर एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है, जिससे ऑयली और पिंपल-प्रोन स्किन को फायदा मिलता है. वहीं, चावल का आटा स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, टैनिंग कम करता है और चेहरे की रंगत निखारने में मदद करता है. 

इन बातों का ध्यान

  • पहली बार चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर जलन, खुजली या लालिमा जैसी समस्या हो तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें.
  • फेस वॉश को हमेशा हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं और ज्यादा रगड़ने से बचें.
  • इसे रोजाना दो बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. अपनी स्किन के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें.
  • फेस वॉश लगाने से पहले चेहरे को पानी से हल्का गीला कर लें, ताकि इसे आसानी से लगाया जा सके.

डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. किसी भी घरेलू नुस्खे को स्किन केयर रूटीन में शामिल करने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार को ध्यान में रखें. अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई समस्या है, तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

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