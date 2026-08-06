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Sawan 2026: कर्ज से मुक्ति, रुका धन भी लौटेगा! बस सावन के हर शुक्रवार कर लें ये काम

भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास चल रहा है. इस साल श्रावण मास 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक रहेगा. ज्योतिषविदों का मानना है कि सावन के शुक्रवार कुछ दिव्य उपाय करने से धन संबंधी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है.

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यदि कोई व्यक्ति सावन के शुक्रवार कुछ दिव्य उपाय कर ले तो इससे आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं.
यदि कोई व्यक्ति सावन के शुक्रवार कुछ दिव्य उपाय कर ले तो इससे आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं.

धन से जुड़ी परेशानियां लगभग हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती हैं. किसी का कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो किसी की नौकरी में तरक्की रुक जाती है. किसी का पैसा कहीं फंस जाता है तो कोई कर्ज में कंगाल हो जाता है. अब कुछ ही दिनों में सावन का महीना शुरू हो जाएगा. ज्योतिषविद मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सावन के शुक्रवार कुछ दिव्य उपाय कर ले तो इससे आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि ये उपाय क्या हैं.

नौकरी में उन्नति
नौकरी करने वाले लोग सावन के शुक्रवार शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्ते या दोने में मिठाई का टुकड़ा और मिट्टी के कुल्हड़ में पानी अर्पित करें. इसके बाद पीपल के वृक्ष की तीन या नौ परिक्रमा करके नौकरी में उन्नति और आर्थिक मजबूती की प्रार्थना करें. इस उपाय को सावन के हर शुक्रवार करें.

कारोबार में धन लाभ
अगर आप व्यापार या कारोबार करते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो सावन के किसी भी शुक्रवार को अपने कारोबार के स्थान पर गुलाबी फूल पर विराजमान मां लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें. इसके बाद माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें और उसी इत्र को अपने पास सुरक्षित रख लें. रोज काम शुरू करने से पहले उस इत्र को लगाकर मां लक्ष्मी को प्रणाम करें. मान्यता है कि इससे कारोबार में उन्नति होने लगती है.

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रुका हुए धन की वापसी
अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है या कोई व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है, तो सावन के शुक्रवार के दिन गरीबों में सफेद मिठाई या कपड़ों का दान करें. रात में जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपना रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रार्थना करें. मान्यता है कि इससे धन प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं.

पैतृक संपत्ति का लाभ
अगर पैतृक संपत्ति या विरासत का धन मिलने में परेशानी आ रही है, तो सावन के शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाबी फूलों की माला या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें. इसके बाद घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की आरती करें और अपने वैध हिस्से की प्राप्ति की प्रार्थना करें. यह उपाय सावन के हर शुक्रवार शाम करने की सलाह दी गई है.

कर्ज से छुटकारा
अगर कर्ज चुकाने में लगातार परेशानी आ रही है, तो सावन के मंगलवार को शिव मंदिर जाकर गुड़ मिला हुआ जल और लाल फूल शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद "ॐ ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय" मंत्र का जप करें. इस उपाय को नियमित मंगलवार के दिन करने से कर्ज से राहत मिलने की मान्यता है.

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