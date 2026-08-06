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'राम' बनते सलमान खान, छोटे भाई की गलती ने बिगाड़ा गेम! टूटा करोड़ों का सपना

रणबीर कपूर से पहले सलमान खान 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की 40% शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में यह प्रोजेक्ट बंद हो गया. लेकिन फिर ये फिल्म बंद हो गई, इसके पीछे की वजह उनके छोटे भाई बताए जाते हैं.

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सोहेल की वजह से टूटा सलमान खान का सपना? (Photo: ITGD)
सोहेल की वजह से टूटा सलमान खान का सपना? (Photo: ITGD)

आज रणबीर कपूर नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने जा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब तीन दशक पहले सलमान खान भी 'राम' बनने वाले थे? इतना ही नहीं, फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी. मगर एक लव स्टोरी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया और करोड़ों का यह ड्रीम प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो गया.

सलमान खान बनने वाले थे भगवान राम

90 के दशक की शुरुआत में सोहेल खान ने 'रामायण' पर एक भव्य फिल्म बनाने का सपना देखा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में सलमान खान को भगवान राम के किरदार के लिए चुना गया था, जबकि सोनाली बेंद्रे माता सीता के रोल में नजर आने वाली थीं.

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उस समय यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी पौराणिक फिल्मों में से एक मानी जा रही थी. इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं और फिल्म की शूटिंग भी आगे बढ़ रही थी.

बताया जाता है कि मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काफी काम कर लिया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की करीब 40 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी थी. उम्मीद थी कि यह फिल्म बड़े स्तर पर रिलीज होगी और पौराणिक सिनेमा में नया इतिहास बनाएगी. लेकिन तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

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सोहेल खान और पूजा भट्ट की लव स्टोरी बनी वजह?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग के दौरान सोहेल खान और पूजा भट्ट एक-दूसरे के करीब आ गए थे. दोनों के रिश्ते की खबरें उस दौर में खूब चर्चा में थीं. यहां तक कि शादी की अटकलें भी लगने लगी थीं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सोहेल और पूजा के रिश्ते को सलिम खान की मंजूरी नहीं मिली.

बताया जाता है कि उन्होंने इस रिश्ते पर अपनी नाराजगी जताई और सोहेल को इससे दूर रहने की सलाह दी. यहीं से हालात बदलने लगे और फिल्म पर भी इसका असर पड़ा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिश्ते में आई परेशानियों के बाद पूजा भट्ट इस प्रोजेक्ट से अलग हो गईं. इसके बाद फिल्म को बचाने की कोशिशें जरूर हुईं, लेकिन मामला संभल नहीं पाया. आखिरकार करोड़ों रुपये की लागत से बन रही यह महत्वाकांक्षी फिल्म बीच में ही बंद कर दी गई.

अब रणबीर कपूर निभा रहे हैं भगवान राम का किरदार

करीब तीन दशक बाद अब निर्देशक नितेश तिवारी उसी महाकाव्य को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म को लेकर पहले ही जबरदस्त चर्चा है और इसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है.

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हालांकि, यह पूरा घटनाक्रम विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और पुराने दावों पर आधारित है. फिल्म के बंद होने की आधिकारिक वजह कभी विस्तार से सामने नहीं आई. लेकिन बॉलीवुड गलियारों में आज भी यह अधूरी 'रामायण' सबसे चर्चित डिब्बा बंद प्रोजेक्ट्स में गिनी जाती है.

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