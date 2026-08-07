scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आम्रपाली दुबे ने बर्बाद की निरहुआ की शादी? काजल राघवानी ने उठाए सवाल, बोलीं- पत्नी पर तरस आता है

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है. काजल ने निरहुआ की नेतागिरी और चुनाव हारने पर भी तंज कसा है.

Advertisement
X
Kajal raghwani slams nirhua-amrapali (Photo: Instagram @kajalraghwani/aamrapali1101/dineshlalyadav)
Kajal raghwani slams nirhua-amrapali (Photo: Instagram @kajalraghwani/aamrapali1101/dineshlalyadav)

भोजपुरी सिनेमा में बड़ा बवाल मचा है. इस बार कलेश हुआ है इंडस्ट्री की दो हसीनाओं के बीच. आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच पंगा हुआ है. इंस्टा पर लाइव आकर काजल ने निरहुआ और आम्रपाली दुबे पर निशाना साधा है. भोजपुरी बवाल शो में उन्हें लेकर किए गए कमेंट्स का काजल ने जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने निरहुआ और आम्रपाली के रिश्ते पर सवाल उठाए. 

नाक की सर्जरी
शो में आम्रपाली ने काजल के नाक से बोलने का मजाक उड़ाया था. इसके जवाब में वो कहती हैं- मैं नाक से बोलती हूं, आप कान में कोई इक्विपमेंट लगा लीजिए. मैं जैसे भी बोलती हूं, भगवान ने जैसा दिया है ठीक है. आपकी तो नाक टेढ़ी थी. ऑपरेशन कराकर आपने इसे सीधा करा लिया. लेकिन मैं ऑपरेशन से अपनी आवाज को नहीं बदल सकती. मुझे प्लीज बर्दाश्त कर लेना.
 

निरहुआ पर तीखा वार
काजल ने दिनेश लाल यादव पर भी अपनी भड़ास निकाली. वो कहती हैं- आप मेरी औकात दिखाने की बात कर रहे थे. ये बोलकर आपने अपनी औकात दिखा दी है. आपने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है. आपने कहा था मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैंने कुछ नहीं किया. इसका एक ही जवाब है. जब आप अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझते तो मुझे क्या समझेंगे? आपको इंडस्ट्री में जीवनदान आम्रपाली ने दिया है तो पत्नी ने क्या किया है? जब आप कुछ नहीं थे, तब आपकी पत्नी लाइफ में आई.

सम्बंधित ख़बरें

Ravi Kishan चुप रहे... फिर भी बनी Meme!
Jyoti Singh
पवन सिंह ने तोड़ा रिश्ता, IVF से मां बनेंगी पत्नी ज्योति सिंह? बोलीं- बच्चा चाहिए
Ravi Kishan
Meme का सिस्टम हिला डाला... कैसे नए मीम किंग बने रवि किशन!
Pawan Singh cooks desi style chicken in Bhojpuri bawal
हीरोगिरी छोड़ पवन सिंह ने सावन में बनाया चिकन! Video
Ravi Kishan
भक्ति में डूबे रवि किशन, कलाई पर दिखी 35 लाख की घड़ी
Advertisement

मैंने तो आपकी पत्नी को देखा तक नहीं था. फिर एक दिन पत्नी संग पूजा का वीडियो वायरल हुआ. तुरंत 3 दिन के अंदर आपको कहना पड़ा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता हूं. मैं तो फर्ज निभा रहा हूं. आप इंसान खोखले हैं.

उन्होंने बताया कि आम्रपाली-निरहुआ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इंतजार कराते रहे. डायरेक्टर, कास्ट-क्रू सब उन्हें बुलाने आए थे. लेकिन वो तब भी वैनिटी वैन से नहीं निकले थे. ऐसा आप लोग क्या कर रहे थे? काजल ने पूछा- निरहुआ ने कुंभ में आम्रपाली का हाथ पकड़कर नहाया? कहां थी पत्नी? क्यों आप पत्नी संग नहीं दिखते? आम्रपाली और उनकी फैमिली संग दिखते हो. ऐसा क्यों है? ये कौन सा फर्ज निभा रहे हो?

काजल के इन सवालों का अभी तक निरहुआ और आम्रपाली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. निरहुआ शादीशुदा हैं. लेकिन अपनी पत्नी संग नजर नहीं आते. उनके और आम्रपाली के अफेयर के चर्चे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    लाडले बेटे अबान की मौत: क्या शाइस्ता परवीन तोड़ेगी फरारी, या असद और अतीक की तरह जनाजे से रहेगी दूर? |
    आतंकवाद पर शेख हसीना के बेटे ने दिखाया आईना, तिलमिला उठा पाकिस्तान |
    'टीम प्रियंका' से मुक्त हुई यूपी कांग्रेस! अब राहुल के पसंदीदा नेताओं को मिली कमान |
    'पानी पिलाने में कोई बुराई नहीं...', अजिंक्य रहाणे का छलका दर्द, टेस्ट डेब्यू के लिए करना पड़ा था लंबा इंतजार |
    झारखंड विधानसभा में JPSC मुद्दे पर हंगामा... कांग्रेस बोली- जांच पर भरोसा रखें, शिक्षा मंत्री ने विपक्ष को घेरा |
    Budh Nakshatra Parivartan 2026: 8 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में बुध का प्रवेश, 4 राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल! |
    महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन, 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर लगाया प्रतिबंध, आतंकवाद फैलाने का आरोप |
    परिवार के साथ सेवा में जुटे IPS... कांवड़ मार्ग पर दिखी SSP की अलग ही तस्वीर |
    5 बच्चों का पिता है यूट्यूबर, पत्नियों को धोखा देकर रचाई तीसरी शादी? हुआ ट्रोल |
    भावना कंठ ने रचा इतिहास: पहली महिला फाइटर पायलट बनीं फाइटर कॉम्बैट लीडर
    Advertisement