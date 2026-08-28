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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 अगस्त 2026: आज 28 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 28 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 28 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- श्रावण

तिथि
पूर्णिमा - 09:48 ए एम तक

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नक्षत्र
शतभिषा - 03:13 ए एम, अगस्त 29 तक

योग
अतिगण्ड - 07:28 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:57 ए एम
सूर्यास्त- 06:47 पी एम
चन्द्रोदय- 06:58 पी एम
चन्द्रास्त- चन्द्रास्त नहीं

अशुभ काल
राहु- 10:46 ए एम से 12:22 पी एम
यम गण्ड- 03:35 पी एम से 05:11 पी एम
कुलिक- 05:57 ए एम से 03:13 ए एम, अगस्त 29


शुभ काल
अमृत काल- 01:33 पी एम से 03:17 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:27 ए एम से 05:12 ए एम

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