Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 अगस्त 2026: आज 28 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 28 अगस्त 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- श्रावण
तिथि
पूर्णिमा - 09:48 ए एम तक
नक्षत्र
शतभिषा - 03:13 ए एम, अगस्त 29 तक
योग
अतिगण्ड - 07:28 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:57 ए एम
सूर्यास्त- 06:47 पी एम
चन्द्रोदय- 06:58 पी एम
चन्द्रास्त- चन्द्रास्त नहीं
अशुभ काल
राहु- 10:46 ए एम से 12:22 पी एम
यम गण्ड- 03:35 पी एम से 05:11 पी एम
कुलिक- 05:57 ए एम से 03:13 ए एम, अगस्त 29
शुभ काल
अमृत काल- 01:33 पी एम से 03:17 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:27 ए एम से 05:12 ए एम