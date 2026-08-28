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आज 28 अगस्त 2026 धनु राशिफल: कार्यों को समय पर पूरा करेंगे, अनुभव का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 28 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे.

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sagittarius horoscope
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सामाजिक कार्यों में रुचि रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में गति आएगी. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में फोकस व तेजी बनाए रखेंगे. सामाजिक पक्ष संवार पाएगा. विविध गतिविधियों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. कार्यगति में तेजी आएगी. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में स्मरणीय पल बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन के कामकाजी अवसर बने रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे.

नौकरी व्यवसाय- साहस सक्रियता बनाए रखेंगे. योग्यता से अपनी बनाए रखेंेगे. कार्य़स्तार पर जोर होगा. वचन वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. टीम को बढ़ावा मिलेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में विस्तार होगा. तेजी बनाए रखने का प्रयास होगा. सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को गति देंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पाएगा. कार्यों को समय पर पूरा करेंगे.

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प्रेम मैत्री- शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. भेंटवार्ता में उत्साह बनाए रखेंगे. संबंधियों के साथ सुखद पल बाटेंगे. बंधुत्व का भाव बढ़ेगा. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ सहयोग रखेंगे. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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