आज 28 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: चंद्र ग्रहण-रक्षाबंधन महासंयोग, पहल पराक्रम बढ़ाएंगे, नजदीकियों से तालमेल बढे़गा

विभिन्न क्षेत्रों में नया करने का भाव रहेगा. जिम्मेदारों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. प्रतिभा का लाभ मिलेगा. रचनात्मक विषयों में रुचि लेंगे. अनोखे प्रयासों से जीवनस्तर ऊंचा होगा. अपनों से तालमेल रखेंगे. सभी मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. नजदीकियों से तालमेल बढे़गा. संपर्क संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी. आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- सभी कार्यों में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. साहस और सूझबूझ रखेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. समकक्ष भरोसा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले अनुकूल बनेंगे. कार्ययोजनाएं समय पर पूरा करने की कोशिश होगी. आर्थिक मजबूत होगी. सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. पहल पराक्रम बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से सभी को प्रभावित करेंगे. निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबियों में आपसी विश्वास पनपेगा. शुभता का संचार रहेगा. मेलजोल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध विषय गति लेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संबंध बल पाएंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. खानपान प्रभावी रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

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