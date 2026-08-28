scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 28 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: चंद्र ग्रहण-रक्षाबंधन महासंयोग, पहल पराक्रम बढ़ाएंगे, नजदीकियों से तालमेल बढे़गा

Aaj ka Kumbh Rashifal 28 August 2026, Aquarius Horoscope Today: संपर्क संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी. आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

विभिन्न क्षेत्रों में नया करने का भाव रहेगा. जिम्मेदारों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. प्रतिभा का लाभ मिलेगा. रचनात्मक विषयों में रुचि लेंगे. अनोखे प्रयासों से जीवनस्तर ऊंचा होगा. अपनों से तालमेल रखेंगे. सभी मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. नजदीकियों से तालमेल बढे़गा. संपर्क संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी. आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- सभी कार्यों में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. साहस और सूझबूझ रखेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. समकक्ष भरोसा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले अनुकूल बनेंगे. कार्ययोजनाएं समय पर पूरा करने की कोशिश होगी. आर्थिक मजबूत होगी. सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. पहल पराक्रम बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशिवालों को मेहनत का फल प्राप्त होगा, परिवार की टेंशन दूर होगी, जानें दैनिक राशिफल
रचनात्मक कार्याें पर ध्यान देंगे, प्राप्त करेंगे शुभ सूचना
कुंभ राशिवालों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, धन लाभ का योग है, जानें दैनिक राशिफल
लेन-देन में रुचि रखें, जल्दबाजी न दिखाएं
कुंभ राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ का योग है, करें ये एक उपाय

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से सभी को प्रभावित करेंगे. निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबियों में आपसी विश्वास पनपेगा. शुभता का संचार रहेगा. मेलजोल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध विषय गति लेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संबंध बल पाएंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.  खानपान प्रभावी रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. सहकार बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 28 अगस्त 2026 मकर राशिफल: रक्षाबंधन कल, आर्थिक वृद्धि के प्रयास बनेंगे, खानपान भव्य रहेगा |
    आज 28 अगस्त 2026 धनु राशिफल: कार्यों को समय पर पूरा करेंगे, अनुभव का लाभ उठाएंगे |
    आज 28 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: मितभाषी बने रहें, भवन व वाहन की खरीदी में रुचि बढ़ेगी |
    आज 28 अगस्त 2026 तुला राशिफल: रक्षाबंधन पर खुशियों को साझा करेंगे, लाभ पर फोकस रहेगा |
    आज 28 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: चंद्र ग्रहण पर लापरवाही से बचें, सेवा व्यवसाय में सहज बने रहेंगे |
    आज 28 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: चंद्र ग्रहण पर सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मिष्ठान्न का वितरण करें |
    आज 28 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन का संयोग, सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें |
    ब्लड प्रेशर की नकली दवा खा रहे? मेडिसिन की 1200 स्ट्रिप जब्त, 3 गिरफ्तार |
    आज 28 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: रक्षाबंधन पर इच्छित प्रदर्शन करेंगे, बचत में सुधार आएगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 28 अगस्त 2026, शुक्रवार की अहम खबरें
    Advertisement