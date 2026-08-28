आज 28 अगस्त 2026 तुला राशिफल: रक्षाबंधन पर खुशियों को साझा करेंगे, लाभ पर फोकस रहेगा

मन के मामलों में सहजता बढ़ेगी. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. नियमपालन से आगे बढ़ेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. कामकाज में रुचि बनी रहेगी. बहस विवाद से बचेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. आवश्यक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- आधुनिक विषयों में तेजी दिखाएंगे. मिलकर लक्ष्य साधेंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में सफल रहेंगे. पेशेवर शीघ्रता दिखाएंगे. कार्यक्षमता मजबूत होगी. व्यापार में उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक उपलब्धियों को हासिल करने प्रयास बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभ संचार रहेगा. बचत व आय पर फोकस रखेंगे. बैंकिंग कार्यों से जुडेंगे. उचित अवसर बनेंगे. लाभ पर फोकस रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभाव बनाए रखेंगे. रिश्तों में बहकावे से बचेंगे. मित्रों से स्पष्टता बढ़ेगी. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध सहज होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बढ़ेगी. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. स्पर्धा का भाव रहेगा. साहस दिखाएंगे.



आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. तेजी बनाए रहें.

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शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : हीरे के समान

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