आज 28 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: चंद्र ग्रहण पर लापरवाही से बचें, सेवा व्यवसाय में सहज बने रहेंगे

कामकाजी स्थितियां चुनौती बढ़ाएंगी. पेशेवर संबंधांे के प्रति सावधान रहें. जोखिम के कार्य न करें. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएं. मेहनत लगन से आगे बढ़ें. संवाद में संकोच बना रहेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. समय प्रबंधन व सहनशीलता बनाए रखें. कामकाज में सक्रियता दिखाएं. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही न करें. सेवा संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. समय पर कार्य करने की आदत बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में दबाव बना रहेगा. कार्यक्षमता से अधिक भार न उठाएं. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत और लगन से कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. समकक्षों पर भरोसा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- स्मार्ट वर्किंग की नीति रखेंगे. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. व्यावसायिक तथ्यों पर जोर रखें. सेवा व्यवसाय में सहज बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में सतर्कता दिखाएं. भेंटवार्ता में नियंत्रण रखें. मन की बात कहने में धैर्य व विनम्रता रखें. भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. रिश्तों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. संबंधों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान बनाए रखेंगे. अन्य का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा. दिखावे न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें.

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. समय प्रबंधन बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 5 और 6

शुभ रंग : समुद्री

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