scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 28 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: चंद्र ग्रहण पर लापरवाही से बचें, सेवा व्यवसाय में सहज बने रहेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 28 August 2026, Virgo Horoscope Today: रिश्तों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. संबंधों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान बनाए रखेंगे. अन्य का सम्मान करें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कामकाजी स्थितियां चुनौती बढ़ाएंगी. पेशेवर संबंधांे के प्रति सावधान रहें. जोखिम के कार्य न करें. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएं. मेहनत लगन से आगे बढ़ें. संवाद में संकोच बना रहेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. समय प्रबंधन व सहनशीलता बनाए रखें. कामकाज में सक्रियता दिखाएं. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही न करें. सेवा संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. समय पर कार्य करने की आदत बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में दबाव बना रहेगा. कार्यक्षमता से अधिक भार न उठाएं. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत और लगन से कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. समकक्षों पर भरोसा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- स्मार्ट वर्किंग की नीति रखेंगे. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. व्यावसायिक तथ्यों पर जोर रखें. सेवा व्यवसाय में सहज बने रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वादा वचन निभाएंगे, लापरवाही से बचें
कन्या राशिवालों के रुके हुए काम पूरे होंगे, ऑफिस में तनाव बढ़ेगा, जानें दैनिक भाग्यफल
पेशेवर विषयों में गति आएगी, कारोबारी संबंधों में मजबूती बढ़ेगी
कन्या राशिवाले लोगों से उलझने से बचें, खर्चों को कंट्रोल करें, जानें दैनिक भाग्यफल
सक्रियता सतर्कता बनाए रखें, न करें ये एक गलती

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में सतर्कता दिखाएं. भेंटवार्ता में नियंत्रण रखें. मन की बात कहने में धैर्य व विनम्रता रखें. भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. रिश्तों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. संबंधों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान बनाए रखेंगे. अन्य का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा. दिखावे न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें.

Advertisement

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. समय प्रबंधन बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 5 और 6

शुभ रंग : समुद्री

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 28 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: चंद्र ग्रहण पर लापरवाही से बचें, सेवा व्यवसाय में सहज बने रहेंगे |
    आज 28 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: चंद्र ग्रहण पर सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मिष्ठान्न का वितरण करें |
    आज 28 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन का संयोग, सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें |
    ब्लड प्रेशर की नकली दवा खा रहे? मेडिसिन की 1200 स्ट्रिप जब्त, 3 गिरफ्तार |
    आज 28 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: रक्षाबंधन पर इच्छित प्रदर्शन करेंगे, बचत में सुधार आएगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 28 अगस्त 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    आज 28 अगस्त 2026 वृष राशिफल: मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे, अपेक्षित वृद्धि होगी |
    आज 28 अगस्त 2026 मेष राशिफल: चंद्र ग्रहण पर आज मेष राशि वाले रहें सावधान, न करें ये एक गलती |
    नेपाल की तबाही के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, सीएम ने दिए 13 ग्लेशियल झीलें के निगरानी के निर्देश |
    Aaj ka Upay 28 August 2026: भाई के सुखी जीवन के लिए रक्षाबंधन के दिन बहनें क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement