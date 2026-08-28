आज 28 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: मितभाषी बने रहें, भवन व वाहन की खरीदी में रुचि बढ़ेगी

स्वजनों के साथ वक्त बिताएं. प्रबंधकीय माामलों में संतुलन रखेंगे. संवाद में सावधानी बरतेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. घर परिवार से करीबी बढे़गी. बड़ों को सुनने की आदत बनाए. मितभाषी बने रहें. निजता बल पाएगी. भावनात्मक स्तर साधारण रहेगा. भय भ्रम व बहकावे की स्थिति से बचेंगे. आसपास का वातावरण साधारण रहेगा. संकोच बढ़ेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज सकारात्मक रहेगा. कारोबारी रुटीन संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. करियर में जिम्मेदारों साथ बना रहेगा. सक्रियता सहजता दिखाएंगे. लाभ प्रतिशत अनुकूल रहेगा.

धन संपत्ति- जरूरी खरीदी कर सकते हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून का पालन रखेंगे. भवन व वाहन की खरीदी में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखें. रिश्तों में उतावली न दिखाएं. महत्वपूर्ण संवाद में धैर्य से काम लें. भेंटवार्ता में सभी से सामंजस्य बनाए रखें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें. बड़प्पन बनाए रखें. आपसी विश्वास बनाए रखें. मित्रों से भेंट होगी. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस से बचें. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. मितभाषी बने रहें. उत्साह रखें. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान दें. फोकस बढ़ाएं.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. स्वार्थ से बचें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

---- समाप्त ----