आज 28 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: चंद्र ग्रहण पर सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मिष्ठान्न का वितरण करें

दाम्पत्य जीवन आनंदमय रहेगा. कारोबारी स्थिरता में वृद्धि होगी. निजी विषयों में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. घरेलु मामलों में सीख सलाह बढ़ाएंगे. टीम वर्क पर फोकस रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. कामकाज को बेहतर बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में सुधार आएगा. व्यापार में विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. अधिकांश क्षेत्रों में प्रभाविता बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. साझेदारी में तेजी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्य संवरेंगे. भूमि भवन आदि स्थाई संपत्ति के कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सहकारिता में बेहतर रहेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नेतृत्व पर बल देंगे.

प्रेम मैत्री- सबको साथ बनाए रखेंगे. निजी संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. परिवार में समय बिताएंगे. सुख सौख्य बढे़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ समर्थन रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान में भव्यता रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. बड़ा सोचें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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