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आज 28 अगस्त 2026 मकर राशिफल: रक्षाबंधन कल, आर्थिक वृद्धि के प्रयास बनेंगे, खानपान भव्य रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 28 August 2026, Capricorn Horoscope Today: पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी. कारोबारी चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार अनुरूप रहेगा.

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capricorn horoscope
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घर परिवार के लोगों की खुशी बढ़ाएंगे. संबंध निभाने में आगे रहेंगे. सबका साथ विश्वास पाएंगे. चर्चा संवाद में सभी का मन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेेंगे. कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा. विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. रक्त संबंधियों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- परंपरागत विषयों में उचित जगह बनाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी. कारोबारी चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक वृद्धि के प्रयास बनेंगे. वित्त प्रबंधन संवारेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे. प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बैंकिंग कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

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प्रेम मैत्री- परिवार के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. उत्सव आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. रक्त संबंध बल पाएंगे. परिवार के लोगों भरोसा पाएंगे. परिजनों से प्रेम-स्नेह बढ़ा रहेगा.

स्वारथ्य मनोबल- मन के मामले संवरेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान भव्य रहेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सबको प्रभावित करेंगे.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. साजसज्जा बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : स्लेटी

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