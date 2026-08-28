आज 28 अगस्त 2026 मीन राशिफल: नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे, जिम्मेदारी निभाएं

विनय विवेक से आगे बढ़ते रहेंगे. कामकाजी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. खर्च निवेश नियंत्रित बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. पेशेवर सजग रहें. वादविवाद में न पड़ें. बजट की अनदेखी न करें. व्यावसायिक कार्यों में भूलचूक से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें .

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नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में लापरवाही न करें. पेशेवर यात्रा में सावधान रहें. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. न्यायिक विषयों में गति आने की संभावना है. कार्यों में स्पष्टता लाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में पहल से बचें. वचन व जिम्मेदारी निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें. कामकाज में अनुशासन बनाए रहें. जिम्मेदारी निभाएं.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहजता रखें. अन्य की खूबियों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बढ़ाए रहें. रिश्तों में स्मरणीय पल बनेंगे. स्वजनों की बातों को अनदेखा करें. व्यक्तिगत संबंधों में सावधान रहेंगे. प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी नहीं दिखाएं. नियमपालन बढ़ाएं. बड़ों की बात सुनें. आवेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. खानपान सामान्य रहेगा.



आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. धन का अपव्यय न करें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 6

शुभ रंग : कांसे के समान

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