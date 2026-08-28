Aaj ka Rashifal 28 अगस्त 2026: रक्षा बंधन पर धुन राशि वालों को मिलेगा धन, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष

हर काम सावधानी से करें. लोगों से उलझने से बचें. परिवार को समय देना होगा. धन लाभ के लिए अपने प्रयास और बढ़ाना होगा. सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में नुकसान हो सकता है. कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें . अनावश्यक वाद-विवाद से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

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ज़रूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी गरीब को चीनी दान करें

वृष

मित्रों की मदद से काम बनेंगे. परिवार में शुभ काम की योजना बनेगी. घर में धन का आगमन होगा. आपका सम्मान और बढ़ेगा. सुख शांति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. व्यापार में लाभ होगा. लंबे समय से अटके हुए वित्तीय मामलों में अचानक गति आएगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी.

ज़रूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें

मिथुन

परिवार की परेशानी दूर होगी. विदेश से संबंधित काम बनेंगे. यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं. परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से प्रयास करना होगा. व्यापार में धन आगमन के रास्ते बनेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. बौद्धिक क्षमता के बल पर बड़ी सफलता हासिल हो सकती है.

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ज़रूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- गरीब कन्याओं को कॉपी पेन दान करें

कर्क

धन लाभ का योग है. कहीं दूर से कोई शुभ समाचार मिलेगा. वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा. सेहत को लेकर चिंता रहेगी. अपने आय और व्यय में संतुलन बना कर करें. व्यापार में फायदा होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते समय अपनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

ज़रूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- दुर्गा जी की आरती करें

सिंह

धैर्य रखने का समय है. करियर में तरक्की का योग है. धन लाभ होगा. परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. भावनाओं में बह कर फैसला करने से बचें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें. वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, इसलिए कार्यस्थल पर किसी की भी बात को नजरअंदाज न करें.

ज़रूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- मरून

उपाय- भगवान कृष्ण की आरती करें

कन्या

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. आपके नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. रुके हुए काम फिर से शुरु होंगे. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ का योग है. किसी पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिलने की पूरी उम्मीद है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी.

ज़रूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- गोल्डन

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

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तुला

खर्चों को कंट्रोल करें. लोगों के भरोसे कोई काम ना छोड़ें. जो काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी. मान-यश की प्राप्ति होगी. नई नौकरी के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. व्यापार में नुकसान हो सकता है. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

ज़रूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- मां दुर्गा को पेठे का भोग लगाएं

वृश्चिक

धन की स्थिति में सुधार होगा. किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास करेंगे. शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. विनम्र स्वभाव रखने से आपका सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में और समय लगाना होगा. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सतर्कता बरतनी जरूरी होगी, विशेषकर खानपान में लापरवाही न करें.

ज़रूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- दुर्गा जी की आरती करें

धनु

भाग्य का साथ मिलेगा. सीनियर अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. जीवनसाथी से सुख मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. व्यापार में धन का आगमन बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बेहतरीन स्थान पर घूमने जाने की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी.

ज़रूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण

शुभ रंग- पीला

उपाय- देसी गाय को रोटी खिलाएं

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मकर

करियर में तरक्की होगी. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. अपनी मेहनत पर भरोसा करें लाभ होगा. अपनी बातों से किसी का दिल ना दुखाएं. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकता है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्ति होगी.

ज़रूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- नीला

उपाय- किसी गरीब को एक किलो चावल दान करें

कुंभ

हर काम सावधानी से करें. योजना बना कर काम करें सफलता मिलेगी. अपने करियर पर और ध्यान देना होगा. संतान को लेकर चिंता रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में उधार लेन-देन से नुकसान होगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी कला दिखाने का कोई सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे भविष्य में बड़े लाभ के द्वार खुलेंगे.

ज़रूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- गरीब कन्याओं को पेन दान करें

मीन

धैर्य से काम करने का दिन है. परिवार में सुख बढ़ेगा. आपके काम की सराहना होगी. धन लाभ के लिए अपने प्रयास तेज करना होगा. करीबी मित्रों की सहायता से लाभ होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी. दिन के दूसरे हिस्से में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके भविष्य की योजनाओं में काफी मददगार साबित होगी.

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ज़रूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- भगवान कृष्ण की आरती करें

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