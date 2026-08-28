scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 28 अगस्त 2026: रक्षा बंधन पर धुन राशि वालों को मिलेगा धन, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 28 अगस्त 2026, Horoscope Today: व्यापार में फायदा होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते समय अपनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष
हर काम सावधानी से करें. लोगों से उलझने से बचें. परिवार को समय देना होगा. धन लाभ के लिए अपने प्रयास और बढ़ाना होगा. सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में नुकसान हो सकता है. कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें . अनावश्यक वाद-विवाद से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

ज़रूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी गरीब को चीनी दान करें

वृष
मित्रों की मदद से काम बनेंगे. परिवार में शुभ काम की योजना बनेगी. घर में धन का आगमन होगा. आपका सम्मान और बढ़ेगा. सुख शांति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. व्यापार में लाभ होगा. लंबे समय से अटके हुए वित्तीय मामलों में अचानक गति आएगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Kal Ka Rashifal 28 August 2026
रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण कल, 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई, धन लाभ के योग
daily horoscope aries to pisces
चंद्रग्रहण का अलग-अलग राश‍ियों पर क्या होगा असर? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
मिथुन राशि के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि
मकर राशि वाले आज पैसा उधार देने से बचें, जानें अपनी राशि का हाल

ज़रूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें

मिथुन
परिवार की परेशानी दूर होगी. विदेश से संबंधित काम बनेंगे. यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं. परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से प्रयास करना होगा. व्यापार में धन आगमन के रास्ते बनेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. बौद्धिक क्षमता के बल पर बड़ी सफलता हासिल हो सकती है.

Advertisement

ज़रूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय- गरीब कन्याओं को कॉपी पेन दान करें

कर्क
धन लाभ का योग है. कहीं दूर से कोई शुभ समाचार मिलेगा. वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा. सेहत को लेकर चिंता रहेगी. अपने आय और व्यय में संतुलन बना कर करें. व्यापार में फायदा होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते समय अपनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

ज़रूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- दुर्गा जी की आरती करें

सिंह
धैर्य रखने का समय है. करियर में तरक्की का योग है. धन लाभ होगा. परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. भावनाओं में बह कर फैसला करने से बचें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें. वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, इसलिए कार्यस्थल पर किसी की भी बात को नजरअंदाज न करें.

ज़रूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- मरून
उपाय- भगवान कृष्ण की आरती करें

कन्या
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. आपके नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. रुके हुए काम फिर से शुरु होंगे. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ का योग है. किसी पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिलने की पूरी उम्मीद है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी.

ज़रूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- गोल्डन
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

Advertisement

तुला
खर्चों को कंट्रोल करें. लोगों के भरोसे कोई काम ना छोड़ें. जो काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी. मान-यश की प्राप्ति होगी. नई नौकरी के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. व्यापार में नुकसान हो सकता है. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

ज़रूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- मां दुर्गा को पेठे का भोग लगाएं

वृश्चिक
धन की स्थिति में सुधार होगा. किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास करेंगे. शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. विनम्र स्वभाव रखने से आपका सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में और समय लगाना होगा. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सतर्कता बरतनी जरूरी होगी, विशेषकर खानपान में लापरवाही न करें.

ज़रूरी टिप- धैर्य रखें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- दुर्गा जी की आरती करें

धनु
भाग्य का साथ मिलेगा. सीनियर अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. जीवनसाथी से सुख मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. व्यापार में धन का आगमन बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बेहतरीन स्थान पर घूमने जाने की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी.

ज़रूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण
शुभ रंग- पीला
उपाय- देसी गाय को रोटी खिलाएं

Advertisement

मकर
करियर में तरक्की होगी. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. अपनी मेहनत पर भरोसा करें लाभ होगा. अपनी बातों से किसी का दिल ना दुखाएं. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकता है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्ति होगी.

ज़रूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- नीला
उपाय- किसी गरीब को एक किलो चावल दान करें

कुंभ
हर काम सावधानी से करें. योजना बना कर काम करें सफलता मिलेगी. अपने करियर पर और ध्यान देना होगा. संतान को लेकर चिंता रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में उधार लेन-देन से नुकसान होगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी कला दिखाने का कोई सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे भविष्य में बड़े लाभ के द्वार खुलेंगे.

ज़रूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- गरीब कन्याओं को पेन दान करें

मीन
धैर्य से काम करने का दिन है. परिवार में सुख बढ़ेगा. आपके काम की सराहना होगी. धन लाभ के लिए अपने प्रयास तेज करना होगा. करीबी मित्रों की सहायता से लाभ होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी. दिन के दूसरे हिस्से में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके भविष्य की योजनाओं में काफी मददगार साबित होगी.

Advertisement

ज़रूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय- भगवान कृष्ण की आरती करें

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    आज 28 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: चंद्र ग्रहण-रक्षाबंधन महासंयोग, पहल पराक्रम बढ़ाएंगे, नजदीकियों से तालमेल बढे़गा |
    आज 28 अगस्त 2026 मकर राशिफल: रक्षाबंधन कल, आर्थिक वृद्धि के प्रयास बनेंगे, खानपान भव्य रहेगा |
    आज 28 अगस्त 2026 धनु राशिफल: कार्यों को समय पर पूरा करेंगे, अनुभव का लाभ उठाएंगे |
    आज 28 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: मितभाषी बने रहें, भवन व वाहन की खरीदी में रुचि बढ़ेगी |
    आज 28 अगस्त 2026 तुला राशिफल: रक्षाबंधन पर खुशियों को साझा करेंगे, लाभ पर फोकस रहेगा |
    आज 28 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: चंद्र ग्रहण पर लापरवाही से बचें, सेवा व्यवसाय में सहज बने रहेंगे |
    आज 28 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: चंद्र ग्रहण पर सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मिष्ठान्न का वितरण करें |
    आज 28 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन का संयोग, सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें |
    ब्लड प्रेशर की नकली दवा खा रहे? मेडिसिन की 1200 स्ट्रिप जब्त, 3 गिरफ्तार |
    आज 28 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: रक्षाबंधन पर इच्छित प्रदर्शन करेंगे, बचत में सुधार आएगा
    Advertisement