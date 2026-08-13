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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 अगस्त 2026: आज 13 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 13 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 13 अगस्त 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - श्रावण
अमांत - श्रावण

तिथि
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा- अगस्त 12 11:06 PM- अगस्त 13 08:41 PM
शुक्ल पक्ष द्वितीया- अगस्त 13 08:41 PM- अगस्त 14 06:47 PM

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नक्षत्र
आश्लेषा - अगस्त 12 07:59 AM- अगस्त 13 06:06 AM
मघा - अगस्त 13 06:06 AM- अगस्त 14 04:38 AM
पूर्व फाल्गुनी - अगस्त 14 04:38 AM- अगस्त 15 03:42 AM

योग
वरीयान - अगस्त 12 03:25 PM- अगस्त 13 12:15 PM
परिघ - अगस्त 13 12:15 PM- अगस्त 14 09:28 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:06 AM
सूर्यास्त - 6:57 PM
चन्द्रोदय - अगस्त 13 6:24 AM
चन्द्रास्त - अगस्त 13 7:32 PM

अशुभ काल
राहू - 2:08 PM- 3:44 PM
यम गण्ड - 6:06 AM- 7:42 AM
कुलिक - 9:19 AM- 10:55 AM
दुर्मुहूर्त - 10:23 AM- 11:14 AM, 03:31 PM- 04:22 PM
वर्ज्यम् - 05:22 PM- 06:52 PM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 12:06 PM- 12:57 PM
अमृत काल - 02:21 AM- 03:51 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 04:30 AM- 05:18 AM

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