आज 13 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यवसाय में शुभ संभावनाएं बनी रहेंगी, विविध प्रयासों में तेजी रहेगी

विभिन्न कार्यों को योजना के अनुरूप पूरा करेंगे. व्यापार में अनुशासन रखेंगे. वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेगा. अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रयास पक्ष में होंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार मजबूती पाएगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा. फोकस बनाए रहेंगे. सबकी मदद का भाव बनाए रखेंगे. संतुलित व्यवहार पर जोर देंगे. लक्ष्य समय पर पूरे करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामलों को उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में तेजी रहेगी. कारोबार में सहकार बनाए रखेंगेे. जिम्मेदारों से भेंट होंगी. व्यवसाय में संबंध सुधरेंगे. बड़ों की आज्ञा रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बल पाएगा. व्यवसाय में शुभ संभावनाएं बनी रहेंगी. पद और प्रभाव में वृद्धि होगी. लक्ष्य स्पष्ट रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. सहजता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से दिल की बात कह पाएंगे. सुखद सूचनाएं साझा करेंगे. मित्रों से भेंट होगी. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. प्रेम प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. आपसी सहयोग बढ़ेगा. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. घर में खुशियों का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली संवार पर रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. समता संतुलन बढ़ाएंगे. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा.



आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहकार रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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