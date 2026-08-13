आज 13 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: निरंतरता बनाए रखें, न्यायिक विषय गति लेंगे

खर्च पर अंकुश बढ़ाएं. बजट की अनदेखी से वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है. रिश्तों को निभाने के प्रयास बढ़ाएंगें उधार के लेनदेन से बचें. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. न्यायिक विषय गति लेंगे. वैदेशिक मामलों में सतर्क रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएं. जल्दबाजी अहंकार से बचें. परिजनों का साथ सहयोग पाएंगे. उधार से बचें. कार्य समय से पूरा करें. बजट पर नियंत्रण रखें. दान धर्म बढ़ाएं. साहस और संपर्क बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में उतावली न दिखाएं. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. ठगों से दूरी रखें. पेशेवर गतिविधियों में सजग रहेंगे. पूर्व मामले उभर सकते हैं. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन पर नियंत्रण रखें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. निवेश के प्रयास गति लेंगे. भेंट संवाद को मजबूती मिलेगी. बड़बोलेपन से बचें. निरंतरता बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में स्पष्टता बढ़ाएं. मित्रों की बातों को अनदेखा न करें. अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने से बचें. सामंजस्य और परामर्श बनाए बढ़ाएं. प्रिय से मुलाकात की संभावना रहेगी. संवाद पर अंकुश बनाए रखेें. अपनों को मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- धर्मपालन बढ़ाएं. मितव्यता अपनाएं. पहल से बचें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. विवेक बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 4 और 5

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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