scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 13 अगस्त 2026 तुला राशिफल: अनुकूलता का लाभ उठाएंगे, अवसरों को भुनाने का प्रयास बनाए रखेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 13 August 2026, Libra Horoscope Today: निजी संबंध अनुकूल रहेंगे. चर्चाएं सफल होंगी. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों की मदद करेंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

करियर में तेजी बढ़ाएंगे. बड़ों की सीख सलाह का लाभ मिलेगा. अवसरों को भुनाने का प्रयास बनाए रखेंगे. कामकाज में उच्चस्थिति रहेगी. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ेगा. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भेंट के अवसर बने रहेंगे. वरिष्ठजन सहयोगी होंगे. मित्रगण साहस बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना है. लेनदेन सहज रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेेगा. नवकार्यों में अवसर बढ़ेंगे. करियर संवार आएगा. उद्योग व्यापार में साहस पराक्रम बढ़ेगा. लक्ष्य साधने के प्रयास बने रहेंगे.
धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन पर फोकस होगा. प्रतिस्पर्धा में उत्साह दिखाएंगे. आर्थिक मामले गति पाएंगे. मनोवांछित सफलता से उत्साह बढ़ा रहेगा. कार्य विस्तार और हितलाभ बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. मित्र संबंधों में सहजता रखेंगे. भेंट मुलाकात में रुचि लेंगे. निजी संबंध अनुकूल रहेंगे. चर्चाएं सफल होंगी. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों की मदद करेंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

लेन-देन में बेहतर रहेंगे, पद प्रभाव में वृद्धि होगी
तुला राशिवालों काकिसी से मतभेद हो सकता है, कैसी रहेगी सेहत, जाने दैनिक राशिफल
तुला राशि वाले आज विनम्रता से करें काम, प्रॉपर्टी से होगा लाभ
वाणिज्यिक मामलों में करीबी आएगी, भेंट मुलाकात हितकर रहेगी
तुला राशिवालों के लिए परिवार में सुख बढ़ेगा, कैसा रहेगा व्यापार, जानें दैनिक भाग्यफल

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 4 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 13 अगस्त 2026 तुला राशिफल: अनुकूलता का लाभ उठाएंगे, अवसरों को भुनाने का प्रयास बनाए रखेंगे |
    आज 13 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: निरंतरता बनाए रखें, न्यायिक विषय गति लेंगे |
    आज 13 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: सभी का विश्वास जीतेंगे, प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे |
    आज 13 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, पेशेवरों में सकारात्मकता बढ़ेगी |
    आज 13 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: तेजी से आगे बढेंगे, निसंकोच कार्य करते रहेंगे |
    आज 13 अगस्त 2026 वृष राशिफल: जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे, प्रबंधन में बेहतर रहेंगे |
    आज 13 अगस्त 2026 मेष राशिफल: धन के संरक्षण में सहज रहेंगे, प्रियजन प्रभावित होंगे |
    Aaj ka Upay 13 August 2026: यदि मान-सम्मान नहीं मिल रहा है तो क्या उपाय करें? जानें
    Advertisement