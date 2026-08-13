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आज 13 अगस्त 2026 मीन राशिफल: व्यर्थ वादे करने से बचें, भ्रम बहकावे में नहीं आएं

Aaj ka Meen Rashifal 13 August 2026, Pisces Horoscope Today: भेंट के अवसर बनेंगे. मन के मामलों में सहजता रहेगी. अपनों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों की उम्मीदों के अनुरूप रहेंगे. प्रेमभाव बनाए रखेंगे.

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pisces horoscope
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मेहनत व सूझबूझ से उचित दिशा में गति लंेगे. रहन सहन में सुधार आएगा. करियर संवारने में आगृे होंगे. बड़ों के निर्देशों का पालन रखेंगे. उद्योग व्यापार में सतर्कता बरतेंगे. नियम अनुशासन बढ़ाएंगे. सूझबूझ वातावरण में अनुकूलता बनाए रहेंगे. खर्च व निवेश पर अंकुश रखेंगे. नौकरी के प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारी बढ़ाई्र जा सकती है. संबंधों में सहजता रखेंगे. करियर में सभी प्रभावित होंगे. पेशेवर एवं तार्किक विषय गति पाएंगे. सेवाक्षेत्र में सक्रियता आएगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवसाय में नियमितता रखेंगे. पेशेवरता को बल मिलेगा. भ्रम बहकावे में नहीं आएं. सहयोग के भाव को बल मिलेगा. सहकर्मियों का विश्वास जीतें. आवश्यक योजनाओं को गति देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों के लिए प्रयत्नशील रहेंगे. लेनदेन में उधार न करें. रुटीन बेहतर बनाए रखें. अन्य पर जल्द भरोसा न करें. समकक्षों का साथ विश्वास बढ़ाएं. व्यवस्था में भरोसा रखें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों को सहजता बढ़ाएंगे. व्यर्थ वादे करने से बचें. अन्य की भावनाओं का आदर करें. भेंट के अवसर बनेंगे. मन के मामलों में सहजता रहेगी. अपनों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों की उम्मीदों के अनुरूप रहेंगे. प्रेमभाव बनाए रखेंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- सतर्क रहेंगे. मौसमी सावधानियां बनाए रखें. तर्कशीलता बढ़ाएं. प्रलोभन में आने सें बचें. सेहत पर ध्यान दें.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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