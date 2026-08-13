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आज 13 अगस्त 2026 धनु राशिफल: आर्थिक उन्नति बल पाएगी, प्रेम स्नेह में स्मरणीय पल बनेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 13 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: करियर व्यापार में वृद्धि होगी. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. अनुबंधों पर जोर देंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

भाग्य की मदद से सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. मेल मुलाकात में प्रभावी रहेंगे. संपर्क संवाद में सकारात्मकता बनी रहेगी. लेनदेन में प्रबंधन के प्रयास बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. व्यापार में इच्छित फल पाएंगे. व्यवस्था पर बल देंगे. पद प्रभाव संवार पर रहेगा. विभिन्न मामलों में अनुकूलता रहेगी. सभी का साथ समर्थन बना रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. मित्र और करीबी सहयोगी रहेंगे. आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखेंगे. पेशेवर शिक्षा पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. करियर व्यापार में वृद्धि होगी. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. अनुबंधों पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति बल पाएगी. कार्यविस्तार के अवसर बनेंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. सभी के साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे.

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प्रेम मैत्री- अपनों की बातें ध्यान से सुनेंगे. सूचनाओं को परस्पर साझा करेंगे. प्रेम स्नेह में स्मरणीय पल बनेंगे. भेंट और संवाद संवारेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि लेंगे. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. सभी से संबंध संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आवश्यक निर्णय लेंगे. बड़ों से भेंट होगी. विनम्रता रखेंगे. अनुकूलन व सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य व्यक्तित्व सुधार पाएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

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आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. धर्मकार्य करेें.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

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