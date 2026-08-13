आज 13 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: वाणिज्यिक उपलब्धियां बढ़ेंगी, अपनी बात मजबूती से कह सकेंगे

साझा कार्यों में रुचि लेंगे. औद्योगिक मामले बल पाएंगे. कामकाजी वातावरण प्रभावी रहेगा. भावनात्मक विषयों में पहल बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य इच्छित गति पाएंगे. साझा लक्ष्यों पर फोकस रहेगा. आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. महत्वपूर्ण मामलों में अनुकूलता बढ़ेगी. मित्रवर्ग प्रसन्न रहेगा. सामूहिक सफलता का प्रतिशत संवरेगा. अवसरों भुनाने का प्रयास रहेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय- टीम के मामलों में आगे बने रहेंगे. सबसे मेलजोल बढ़ाएंगे. सहकार बढ़ाने का प्रयास रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. कार्यव्यवस्था संवरेगी. वाणिज्यिक उपलब्धियां बढ़ेंगी.

धन संपत्ति- लाभ सुधार पाएगा. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. भूमि भवन के कार्यों को पूरा करेंगे. उचित निर्णय ले सकेंगे. स्थायित्व बल पाएगा.

प्रेम मैत्री- घर में खुशी का माहौल रहेगा. परिवार का ख्याल रखेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. सुखद समय बिताएंगे. रिश्तों में सुधार लाएंगे. अपनी बात मजबूती से कह सकेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता रखेंगे. पारिवारिक मामलों में बेहतर रहेंगे. प्रेम संबंध घनिष्ठ होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बनाए रखेंगे. परिजन सहायक होंगे. सबसे तालमेल बना रहेगा. सेहत के प्रति लापरवाही से बचेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 5 और 8

शुभ रंग : पीला

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