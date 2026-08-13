आज 13 अगस्त 2026 मकर राशिफल: नियमों के प्रति अनदेखी से बचें, जल्दबाजी में न आएं

विरोधियों से व्यवहार में लापरवाही न दिखाएं. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. स्वास्थ्य पर जोर दें. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. सहनशीलता बनाए रखेंगे. कार्य प्रभावित होंगे. अपनों के सुझावों पर ध्यान देंगे. शारीरिक संकेतों व स्वास्थ्य पर जोर रखें. धूर्त से दूरी बनाकर रखें. नकारात्मक विचारों व अफवाहों को अनदेखा न करें. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. सेहत से संबंधी मामलों में मिलीजुली स्थिति रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- नियमों के प्रति अनदेखी से बचें. व्यवस्था में लापरवाही न दिखाएं. संवाद में सजगता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में वादविवाद में न पड़ें.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन बनाए रखें. करीबियों की सीख सलाह रखें. निर्णय लेने में उतावली न करें. उधार के लेनदेन टालें. रिसर्च वर्क से जुड़ेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच होेगा. रिश्तों में आत्मविश्वास की कमी अनुभव होगी. अन्य के प्रति अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. भावनात्मक संतुलन रखें. निजी संबंधों में सजग रहें. भेंटवार्ता में समय दें. करीबी सहयोगी होंगे. परिजनों का भरोसा रखेंगे. उतावली न दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बना रहेगा. जल्दबाजी में न आएं. संतुलित व्यवहार रखें. अपनों की मदद बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों में सजगता बनाए रहें.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. व्रत पालन बनाए रखें.

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शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

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