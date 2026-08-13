scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 13 अगस्त 2026 मकर राशिफल: नियमों के प्रति अनदेखी से बचें, जल्दबाजी में न आएं

Aaj ka Makar Rashifal 13 August 2026, Capricorn Horoscope Today: भावनात्मक संतुलन रखें. निजी संबंधों में सजग रहें. भेंटवार्ता में समय दें. करीबी सहयोगी होंगे. परिजनों का भरोसा रखेंगे. उतावली न दिखाएं.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

विरोधियों से व्यवहार में लापरवाही न दिखाएं. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. स्वास्थ्य पर जोर दें. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. सहनशीलता बनाए रखेंगे. कार्य प्रभावित होंगे. अपनों के सुझावों पर ध्यान देंगे. शारीरिक संकेतों व स्वास्थ्य पर जोर रखें. धूर्त से दूरी बनाकर रखें. नकारात्मक विचारों व अफवाहों को अनदेखा न करें. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. सेहत से संबंधी मामलों में मिलीजुली स्थिति रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- नियमों के प्रति अनदेखी से बचें. व्यवस्था में लापरवाही न दिखाएं. संवाद में सजगता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में वादविवाद में न पड़ें.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन बनाए रखें. करीबियों की सीख सलाह रखें. निर्णय लेने में उतावली न करें. उधार के लेनदेन टालें. रिसर्च वर्क से जुड़ेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं.

सम्बंधित ख़बरें

surya grahan 2026 date timing
आज रात लगेगा साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण, जानें टाइमिंग!
मकर राशिवालों के मित्रों की मदद से काम बनेंगे, तेजी से काम करने का दिन है, जानें जरूरी टिप
बचत व लाभ में वृद्धि होगी, पद प्रभाव संवार पर रहेगा
कुंभ राशि वालों के आज अधूरे कार्य पूरे होंगे, शिवजी को जल अर्पित करें
मित्रों का विश्वास पाएंगे, सौदेबाजी में बेहतर होंगे

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच होेगा. रिश्तों में आत्मविश्वास की कमी अनुभव होगी. अन्य के प्रति अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. भावनात्मक संतुलन रखें. निजी संबंधों में सजग रहें. भेंटवार्ता में समय दें. करीबी सहयोगी होंगे. परिजनों का भरोसा रखेंगे. उतावली न दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बना रहेगा. जल्दबाजी में न आएं. संतुलित व्यवहार रखें. अपनों की मदद बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों में सजगता बनाए रहें.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. व्रत पालन बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 13 अगस्त 2026 धनु राशिफल: आर्थिक उन्नति बल पाएगी, प्रेम स्नेह में स्मरणीय पल बनेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 13 अगस्त 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 13 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यवसाय में शुभ संभावनाएं बनी रहेंगी, विविध प्रयासों में तेजी रहेगी |
    दिल्ली CPA मामले में जांच तेज, ORS-बेडशीट और X-Ray खरीद पर घमासान, स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज किया सचिव का जवाब |
    आज 13 अगस्त 2026 तुला राशिफल: अनुकूलता का लाभ उठाएंगे, अवसरों को भुनाने का प्रयास बनाए रखेंगे |
    आज 13 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: निरंतरता बनाए रखें, न्यायिक विषय गति लेंगे |
    आज 13 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: सभी का विश्वास जीतेंगे, प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे |
    आज 13 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, पेशेवरों में सकारात्मकता बढ़ेगी |
    आज 13 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: तेजी से आगे बढेंगे, निसंकोच कार्य करते रहेंगे |
    आज 13 अगस्त 2026 वृष राशिफल: जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे, प्रबंधन में बेहतर रहेंगे
    Advertisement