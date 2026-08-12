13 अगस्त का मौसम: राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 4 संभागों में तेज बारिश की संभावना; IMD ने किया अलर्ट

13 अगस्त को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है. जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है. वहीं, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की संभावना है. दूसरी तरफ बीकानेर और जोधपुर संभाग में फिलहाल हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं. इससे साफ है कि पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर कम होने के बजाय और बढ़ सकता है.

खासकर कोटा, उदयपुर और आसपास के जिलों में नमी का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है. इसी वजह से 13 अगस्त को इन क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका ज्यादा है. इसके चलते निचले इलाकों में पानी भरने, नालों में तेज बहाव और सड़क यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

12 अगस्त का मौसम?

12 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान में मानसून काफी सक्रिय रहा. चित्तौड़गढ़ के बस्सी में 227 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिससे जनजीवन पर असर पड़ा. पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी गरज-चमक के साथ वर्षा दर्ज की गई.

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14 अगस्त से कुछ कमी के संकेत

पूर्वानुमान के अनुसार, 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है. हालांकि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश जारी रह सकती है.

मौसम विभाग का कहना है कि 15 अगस्त के बाद राज्य के उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कम होने की संभावना है.

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