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‘अब और पिटाई नहीं सह सकती’, 8 माह की बच्ची को पड़ोसी के पास छोड़ा, फिर लगा ली फांसी, पैर पर लिखा मिला सुसाइड नोट

वडोदरा में एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी. पोस्टमार्टम के दौरान उनके बाएं पैर पर पेन से लिखी चार लाइनें मिलीं, जिसमें पति और ससुराल वालों से परेशान होने की बात थी. मायके वालों ने दो लाख रुपये की मांग और प्रताड़ना का आरोप लगाया. जवाहरनगर पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया है.

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शादीशुदा महिला ने किया सुसाइड. (File Photo: ITG)
शादीशुदा महिला ने किया सुसाइड. (File Photo: ITG)

गुजरात के वडोदरा से खुदकुशी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां रहने वाली महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की.  सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि महिला ने अपनी आखिरी बात कागज पर नहीं, बल्कि अपने बाएं पैर पर पेन से लिखी थी. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम के दौरान सीमाबेन के पैर पर पेन से लिखा मैसेज मिला. इसमें उन्होंने पति की मारपीट और ससुराल वालों से परेशान करने का आरोप लगाया.चार लाइनों के इस संदेश में लिखा था, मैं दुनिया से जा रही हूं, पति अपने घरवालों को खुश रखे, मैं पिटाई सहन नहीं कर पाई.

जानकारी के मुताबिक, 9 अगस्त की सुबह सुधीर अपना मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए बाहर गया था. इसी दौरान सीमाबेन ने अपनी 8 महीने की बच्ची को ऊपर की मंजिल पर रहने वाली पड़ोसी को सौंप दिया. उन्होंने पड़ोसी से कहा कि वह खाना बना रही हैं और बच्ची का ध्यान रख लें. करीब आधे घंटे बाद बच्ची रोने लगी. इसके बाद पड़ोसी बच्ची को लेकर नीचे पहुंचे. वहां उन्होंने सीमाबेन को दुपट्टे से फांसी पर लटका हुआ देखा. घटना की जानकारी पुलिस और परिवार को दी गई.

मृतका के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही सीमाबेन को पैसों के लिए परेशान किया जा रहा था. आरोप है कि पति सुधीर ने प्लॉट खरीदने के लिए सीमा के भाई अनिलकुमार से दो लाख रुपये की मांग की थी. परिवार का कहना है कि इससे पहले भी 50 हजार रुपये की मांग की गई थी. मायके पक्ष का आरोप है कि पैसों की मांग को लेकर सीमा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. आरोप यह भी है कि सास शीलादेवी और ससुर अनेकसिंह के उकसाने पर सुधीर ने सीमा के फोन में उसके मायके वालों के नंबर ब्लॉक कर दिए थे.

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मोबाइल फोन को लेकर विवाद और धमकी का आरोप

पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान सीमा ने अपने पति का मोबाइल फोन तोड़ दिया था. इसके बाद सुधीर ने सीमा के मायके वालों से फोन ठीक कराने की बात कही थी. मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि सुधीर ने सीमा के बड़े भाई सुनील को मैसेज कर धमकी दी थी कि मोबाइल फोन ठीक नहीं कराया गया तो वह सीमा को जान से मार देगा. पुलिस अब इन आरोपों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है.

सीमाबेन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज की रहने वाली थीं. उनकी शादी सुधीरकुमार अनेकसिंह से हुई थी. दोनों वडोदरा की रिलायंस टाउनशिप में रह रहे थे. उनकी करीब 8 महीने की एक बच्ची भी है. घटना की सूचना मिलने के बाद सीमा का परिवार वडोदरा पहुंचा. मृतका के भाई अनिलकुमार की शिकायत के आधार पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस ने मामले में पति सुधीरकुमार, ससुर अनेकसिंह और सास शीलादेवी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना समेत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

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ACP आर.डी. कावा के अनुसार, जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में 9 अगस्त को रिलायंस टाउनशिप में रहने वाली सीमा की मौत को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी. मृतका के भाई अनिलकुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि उनकी बहन की हत्या की गई है. पुलिस सूचना मिलने के बाद गोत्री अस्पताल पहुंची. शुरुआती जांच में फांसी लगाने से मौत की बात सामने आई.

पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम के दौरान पैर पर पेन से लिखा संदेश मिला. इसमें पति की मारपीट और ससुराल वालों से परेशान होने की बात लिखी थी. मायके पक्ष की ओर से दो लाख रुपये की मांग का आरोप भी लगाया गया है. जवाहरनगर पुलिस ने BNS की धारा 108, 85, 54 और 351 तथा दहेज प्रतिबंधक कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच PSI पठान कर रहे हैं. पुलिस की ओर से आगे के सबूत जुटाए जा रहे हैं और मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है.
 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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रिपोर्टर- तृषार पटेल
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