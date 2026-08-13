अलवर के हनुमान मंदिर में चोरों का धावा... दान पेटी तोड़कर नकदी, माइक-पंखा और मशीन ले उड़े

राजस्थान के अलवर में चोरों ने एक हनुमान मंदिर को निशाना बना लिया. रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के खुटेटा कला गांव स्थित धोले वाले हनुमान जी मंदिर में बुधवार रात चोर घुस गए. चोर मंदिर की दान पेटी तोड़कर उसमें रखी नकदी के साथ माइक, पंखा, एक मशीन और अन्य सामान चोरी कर ले गए. गुरुवार सुबह जब मंदिर से जुड़े लोग पहुंचे तो चोरी का पता चला.

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मंदिर परिसर में इन दिनों कांवड़ियों के लिए शिविर भी लगाया गया है. कांवड़ियों का लगातार मंदिर में आना-जाना बना हुआ है. बुधवार शाम मंदिर में मौजूद लोग मुख्य गेट बंद करके अपने घर चले गए थे. इसी का फायदा उठाकर रात में चोर मंदिर परिसर में घुसे. उन्होंने मंदिर के अंदर रखी दान पेटी को तोड़ा और नकदी निकाल ली. इसके बाद मंदिर में रखा माइक, पंखा, एक मशीन और दूसरे सामान भी अपने साथ ले गए.

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गुरुवार सुबह जब मंदिर से जुड़े लोग वहां पहुंचे और मुख्य गेट खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. मंदिर का सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था और कई चीजें गायब थीं. दान पेटी भी टूटी हुई थी. चोरी की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों को सूचना दी गई. कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच गए. घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली.

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मंदिर प्रबंधन के मुताबिक चोर दान पेटी से करीब 25 हजार रुपये नकद ले गए हैं. इसके अलावा एक मशीन, माइक, पंखा और अन्य सामान भी चोरी हुआ है. चोरी गए सामान की कीमत को मिलाकर नुकसान और ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थल में चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में चिंता बढ़ गई है. लोगों ने पुलिस प्रशासन से मंदिर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का जायजा लिया. पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. ग्रामीणों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है.

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