मंदिर में चोरी की, फिर भावुक हो गया चोर... भगवान के आगे हाथ जोड़कर मांगी माफी, वीडियो वायरल होते ही पकड़ा गया

यूपी के झांसी में मंदिर में चोरी की अजीबो-गरीब घटना सामने आई है. आरोपी ने चोरी के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी. यह घटनाक्रम CCTV कैमरों में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया.

मंदिर में चोरी के बाद चोर ने जोड़े हाथ. (Photo: Screengrab)
मंदिर में चोरी कर भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला चोर पुलिस से नहीं बच सका. झांसी के गरौठा इलाके में स्थित मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. जो वीडियो वायरल है, उसमें देखा जा सकता है कि मंदिर में चोरी के बाद चोर भावुक हो गया और दो बार हाथ जोड़ते हुए भगवान से माफी मांगी.

यह घटना 11 जनवरी 2026 की रात की है. गरौठा क्षेत्र के मढ़ां रोड पर स्थित मंदिर में चोर ने रात में ताला तोड़ दिया और अंदर घुसकर माता के श्रृंगार में चढ़े कीमती जेवरात चोरी कर लिए. सुबह जब श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे तो ताला टूटा मिला और सामान टूटा हुआ था. मंदिर के पुजारी हरिश्चंद्र पटेल ने तुरंत गरौठा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

मंदिर में चोरी, फिर भगवान के आगे हाथ जोड़कर मांगी माफी... CCTV में कैद 'भावुक चोर' आखिरकार गिरफ्तार

जांच के दौरान मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में एक युवक दिखाई दिया, जिसने नीले रंग की हुडी और सिर पर कैप पहन रखी थी. आरोपी मंदिर में एंट्री करता है, मूर्तियों के पास जाकर एक-एक कर तलाशी लेता है, मूर्ति के ऊपर रखे गर्म कपड़ों को हटाकर जेवर चुराता है और फिर ढक देता है.

चोरी के बाद मंदिर से बाहर निकलते समय आरोपी दो बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया. यही फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: UP: माता मंदिर में चोरी, चढ़ाए जेवर चुराने के बाद चोर ने कान पकड़कर मांगी माफी- VIDEO

मंदिर में चोरी, फिर भगवान के आगे हाथ जोड़कर मांगी माफी... CCTV में कैद 'भावुक चोर' आखिरकार गिरफ्तार

घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी थी. पुलिस ने स्थानीय स्तर पर पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध युवक लखेरी नदी के पुल के पास जंगल की ओर देखा गया है. सूचना पर पुलिस टीम ने शिव मंदिर के पास से आरोपी को दबोच लिया.

गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम गोहना थाना गरौठा बताया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात बरामद कर लिए हैं. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

मंदिर में चोरी और फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ने की यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. लोगों का कहना है कि अगर आरोपी को भगवान का भय था तो उसने चोरी जैसा कृत्य क्यों किया.

---- समाप्त ----
