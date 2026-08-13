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फर्जी लोन ऐप्स से सावधान! कहीं आपके फोन में तो नहीं है इन नाम के एप्लीकेशन्स

गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी साइबर दोस्त I4C ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि साइबर क्रिमिनल्स ठगी के इरादे से फेक लोन ऐप्स तैयार करते हैं. ये ऐप्स प्ले स्टोर पर आदि पर भी हो सकते हैं. इनका इरादा बैंक खाते में सेंधमारी करना होता है, ऐसे ऐप्स से दूर रहना चाहिए. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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फेक लोन ऐप्स पर्सनल डिटेल्स चोरी कर सकते हैं. (Photo: X/@Cyberdost)
फेक लोन ऐप्स पर्सनल डिटेल्स चोरी कर सकते हैं. (Photo: X/@Cyberdost)

बहुत से लोग हैं, जिनको किसी ना किसी जरूरी काम के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में बहुत से लोग बैंक आदि से लोन ले लेते हैं. कई बार कुछ लोग तुरंत लोन लेने के लिए मोबाइल ऐप का यूज करते हैं. 

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे ऐप्स हैं, जिनमें से कुछ फेक लोन ऐप्स भी मौजूद हैं. यह आपको आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी साइबर दोस्त I4C ने पोस्ट करके बताया है कि फेक लोन ऐप्स से दूर रहना चाहिए. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पुराना नाम Twitter) पर साइबर दोस्त I4C ने एक पोस्ट किया है. पोस्ट में कंपनी में बताया है कि कुछ फेक लोन ऐप्स हैं. पोस्ट में एक फोटो पोस्ट किया है, जिसमें कुछ फर्जी लोन ऐप्स के नाम को बताया गया है. 

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साइबर दोस्त I4C का पोस्ट 

साइबर दोस्त I4C ने पोस्ट में बताया है कि साइबर क्रिमिनल्स फेक लोन ऐप्स क्रिएट कर रहे हैं, जो देखने में काफी कुछ असली जैसे दिखते हैं. ये फर्जी ऐप्स आपकी पर्नसल डिटेल्स को चोरी कर सकते हैं और मोबाइल परमिशन का एक्सेस लेकर उसका मिसयूज कर सकते हैं. 

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साइबर दोस्त I4C ने पोस्ट करके बताया है कि किसी भी लोन ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसको चेक करना जरूर करना चाहिए. लोन ऐप को वेरिफाई करने का भी तरीका बताया है. 

साइबर दोस्त I4C ने बताया कैसे पहचाने फर्जी ऐप

  • डेवलपर और कंपनी की जानकारी जरूर जांचें. 
  • चेक करें कि लोन देने वाली कंपनी RBI से रेगुलेटेड है या नहीं. 
  • यूजर रिव्यू ध्यान से पढ़ें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें. 
  • कभी भी संवेदनशील दस्तावेज शेयर न करें और ऐप को गैर-जरूरी परमिशन देने से बचें. 

थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से भूलकर भी ऐप को इंस्टॉल ना करें. ना ही किसी मैसेज पर आए APK फाइल को इंस्टॉल करें. 

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