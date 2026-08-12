बेंगलुरु: सोलो ट्रेक पर निकला टेक प्रोफेशनल लापता, ड्रोन को झाड़ियों में दिखी इंसानी शरीर जैसी वस्तु

बेंगलुरु रूरल के शिवगंगे हिल पर सोलो ट्रेक के दौरान लापता हुए 31 वर्षीय टेक प्रोफेशनल अद्वैत उपाध्याय की तलाश जारी है. अद्वैत 7 अगस्त को शिवगंगे हिल पहुंचे थे और इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला. अब सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन से घनी झाड़ियों के बीच इंसानी शरीर जैसी एक वस्तु दिखाई दी है. हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह वस्तु अद्वैत का शव ही है.

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अद्वैत IIT के पूर्व छात्र और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं. वह व्हाइटफील्ड की एक फाइनेंस फर्म में काम करते हैं और कडुगोडी में रहते हैं. पुलिस के मुताबिक, CCTV फुटेज में उन्हें 7 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे शिवगंगे पहुंचते और ट्रेक शुरू करते देखा गया था. उन्हें दोपहर तक वापस लौटना था, लेकिन वह वापस नहीं आए.

अद्वैत ने शिवगंगे जाने के लिए एक मोटरसाइकिल किराए पर ली थी. उनकी मोटरसाइकिल बाद में पहाड़ी की तलहटी में खड़ी मिली, लेकिन वहां अद्वैत का कोई पता नहीं चला. पुलिस ने उनके मोबाइल फोन के आखिरी सिग्नल को कुनिगल रोड के कुडुरु इलाके में ट्रेस किया है. बताया गया है कि यह जगह शिवगंगे के सामान्य ट्रेकिंग रूट से अलग है.

इसके बाद अद्वैत का मोबाइल फोन बंद हो गया. मोबाइल बंद होने के बाद पुलिस और रेस्क्यू एजेंसियों ने उनकी तलाश तेज कर दी. इसी दौरान ड्रोन टीमों ने खतरनाक शंतला ड्रॉप के नीचे घनी झाड़ियों में एक ऐसी वस्तु देखी, जो इंसानी शरीर जैसी दिखाई दे रही है. शंतला ड्रॉप पहाड़ी का बेहद खड़ा और मुश्किल हिस्सा है, जहां पहुंचना आसान नहीं है.

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ड्रोन से मिली इस जानकारी के बाद आशंका जताई जा रही है कि अद्वैत किसी हादसे का शिकार हुए होंगे या पहाड़ी से गिर गए होंगे. हालांकि, अभी उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई है. घने जंगल और कठिन भूभाग की वजह से रेस्क्यू टीम उस सटीक जगह तक भी नहीं पहुंच पाई है, जहां ड्रोन ने यह वस्तु देखी है.

अद्वैत की तलाश के लिए पुलिस, NDRF, SDRF और वन विभाग के करीब 100 कर्मचारी अभियान में जुटे हैं. कई ड्रोन टीमों के साथ ग्राउंड टीमों को भी लगाया गया है. शिवगंगे हिल, शंतला ड्रॉप और आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. टीमों का मुख्य उद्देश्य अद्वैत का पता लगाना और ड्रोन से दिखाई दी वस्तु की वास्तविक स्थिति की पुष्टि करना है.

इस बीच पुलिस अद्वैत के लापता होने से पहले की गतिविधियों की भी जांच कर रही है. जांच में उनकी डिजिटल एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है. पुलिस उनके लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच कर रही है, जिसमें शिवगंगे, शंतला ड्रॉप और बेंगलुरु के आसपास आत्महत्या से जुड़े स्थानों से संबंधित सर्च सामने आने की बात कही गई है.

हालांकि, पुलिस ने इन सर्च के आधार पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। जांच एजेंसियों ने यह भी स्थापित नहीं किया है कि अद्वैत ने खुद को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था. फिलहाल, पुलिस का फोकस अद्वैत को तलाशने और ड्रोन से दिखाई दी वस्तु की पहचान की पुष्टि करने पर है.

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शिवगंगे हिल पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. पुलिस अद्वैत की गतिविधियों और उनके लापता होने की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है. फिलहाल ड्रोन से दिखाई दी वस्तु को लेकर सिर्फ आशंका है और उसकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

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