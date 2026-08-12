इस वजह से छोड़ दी 40 लाख की नौकरी! कैंपस प्लेसमेंट से मिला था मौका

आज के दौर में अच्छी नौकरी पाना आसान नहीं है. बदलते जॉब मार्केट और एआई की वजह से नौकरी मिलने में केवल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है बल्कि नौकरी बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है. लेकिन इस बीच एक इंजीनियरिंग छात्र की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रही है. उसने UPSC की तैयारी करने के लिए 40 लाख की नौकरी छोड़ दी. लोग उसके फैसले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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छोटे कॉलेज से शुरू हुई जर्नी

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जानकारी के मुताबिक, छात्र से अपने करियर की शुरुआत सरकारी टियर-3 कॉलेज से किया. उसने कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की. कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ समय बाद ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वहां पर उन्हें करियर में आगे बढ़ने के खास अवसर नहीं मिल सकते हैं.

JEE ने पहुंचाया NIT त्रिची

हालांकि, इस दौरान वह जेईई परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे. पहले सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखते हुए दोबारा से JEE परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जब उसने परीक्षा दी तो वह सफर हो गया. जेईई पास कर वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली (NIT Tiruchirappalli) पहुंच गया.

कैंपस प्लेसमेंट से मिला बड़ा मौका

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NIT त्रिची से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे कैंपस प्लेसमेंट के दौरान एक कंपनी की ओर से 40 लाख रुपये सालाना का ऑफर मिला. सामान्य तौर पर कोई और छात्र इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लेता लेकिन उसने इस ऑफर को पूरी तरह से नकार दिया. नौकरी करने के बजाय उसने दिल्ली जाकर UPSC की तैयारी करने का फैसला लिया.

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