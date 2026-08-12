पुलिस स्टेशन में फंदे से लटका मिला कॉन्स्टेबल, वर्क प्रेशर और प्रताड़ना का परिवार का दावा

हैदराबाद के एलबी नगर पुलिस स्टेशन से कॉन्स्टेबल की आत्महत्या का मामला सामने आया है. 2024 बैच के कॉन्स्टेबल साई कुमार मंगलवार को ACP ऑफिस के रेस्ट रूम में फंदे से लटके मिले. घटना के बाद उनके परिवार ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और वरिष्ठ अधिकारियों पर कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया.

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पुलिस के मुताबिक साई कुमार पिछले करीब एक महीने से ACP ऑफिस में ड्यूटी से जुड़े थे. घटना का पता तब चला जब DCP ऑफिस की ओर से डेली सिचुएशन रिपोर्ट यानी DSR को लेकर उन्हें बार-बार फोन किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद जब अधिकारियों ने तलाश की तो वह ACP ऑफिस के रेस्ट रूम में मृत मिले.

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काम के दबाव की बात करते थे साथी

साई कुमार बीएन रेड्डी नगर इलाके के एक निजी हॉस्टल में रह रहे थे और वहीं से ड्यूटी पर आते-जाते थे. उनके दोस्तों और रूममेट्स के मुताबिक, वह पिछले कुछ दिनों से काम के बढ़ते दबाव और भारी वर्कलोड की बात कर रहे थे. हालांकि, पुलिस ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आत्महत्या की वजह वास्तव में काम का दबाव ही था.

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परिवार ने लगाया उत्पीड़न का आरोप

घटना के बाद साई कुमार के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. परिवार का कहना है कि उन्हें शव को अस्पताल ले जाने से पहले जानकारी नहीं दी गई. इसी बात को लेकर परिवार ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों के कथित उत्पीड़न के कारण साई कुमार ने यह कदम उठाया.

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परिवार ने साई कुमार का मोबाइल फोन तुरंत उन्हें सौंपने की भी मांग की. पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि अभी आत्महत्या की सटीक वजह सामने नहीं आई है. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कॉन्स्टेबल ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया.

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