कैब में छूटा iPhone 16, ओला ड्राइवर ने लौटाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल

आज के समय में जब महंगा मोबाइल फोन खो जाए तो उसकी चिंता होना स्वाभाविक है. फोन में सिर्फ पैसे नहीं लगे होते, बल्कि उसमें हमारी तस्वीरें, जरूरी नंबर, बैंकिंग से जुड़ी जानकारी और कई पर्सनल चीजें भी होती हैं. ऐसे में अगर कोई कीमती फोन वापस मिल जाए तो यह किसी राहत से कम नहीं होता. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक ओला ड्राइवर ने यात्री का खोया हुआ iPhone 16 वापस कर दिया. ड्राइवर की ईमानदारी से खुश होकर यात्री ने उसे ₹2,500 का इनाम भी दिया. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

और पढ़ें

कैब से उतरते समय छूट गया iPhone 16

रिपोर्ट के मुताबिक, एक यात्री ओला कैब से सफर कर रहा था. सफर खत्म होने के बाद वह अपना iPhone 16 कैब में ही भूल गया. जब उसे मोबाइल के बारे में पता चला, तो जाहिर तौर पर उसकी चिंता बढ़ गई. महंगा फोन होने के साथ-साथ उसमें कई जरूरी जानकारियां भी थीं. ऐसे मामलों में अक्सर यात्री को यह डर रहता है कि फोन वापस मिलेगा या नहीं. कई बार लोग कैब का नंबर, ड्राइवर की जानकारी या राइड की डिटेल देखकर संपर्क करने की कोशिश करते हैं. इस मामले में भी यात्री को अपना फोन वापस मिलने की उम्मीद थी.

ड्राइवर ने फोन अपने पास रखा और लौटाया

फोन मिलने के बाद ओला ड्राइवर ने उसे अपने पास रखा और यात्री को वापस कर दिया. उसने फोन को अपने पास रखने या उसका गलत इस्तेमाल करने के बजाय उसके असली मालिक तक पहुंचाने को प्राथमिकता दी. ड्राइवर का यह कदम इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि iPhone 16 एक महंगा स्मार्टफोन है. ऐसे में किसी कीमती सामान को सुरक्षित रखकर उसके मालिक को वापस करना ईमानदारी की मिसाल है. यात्री के लिए यह पल निश्चित तौर पर राहत भरा रहा होगा. फोन खोने के बाद उसे वापस पाना उसके लिए बड़ी बात थी. ड्राइवर की इस ईमानदारी से प्रभावित होकर यात्री ने उसे ₹2,500 का इनाम दिया.

Advertisement

ईमानदारी के बदले मिला ₹2,500 का इनाम

आमतौर पर जब कोई व्यक्ति किसी का खोया हुआ सामान लौटाता है, तो उसके लिए धन्यवाद ही सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है. लेकिन इस मामले में यात्री ने ड्राइवर की ईमानदारी की सराहना करते हुए उसे ₹2,500 देने का फैसला किया. यह रकम सिर्फ इनाम नहीं बल्कि ड्राइवर के अच्छे काम की सराहना के तौर पर देखी जा रही है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि ईमानदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. कई लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति मुश्किल समय में दूसरे की मदद करता है, तो उसकी तारीफ जरूर होनी चाहिए. इससे समाज में भरोसा और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा मिलता है.

सोशल मीडिया पर भी हुई तारीफ

यह खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी ड्राइवर की ईमानदारी की चर्चा होने लगी. लोगों ने कहा कि आज के समय में जब किसी का महंगा सामान मिलना और फिर उसे सुरक्षित वापस करना आसान नहीं है, ऐसे में ड्राइवर का कदम सराहनीय है. इस तरह की घटनाएं लोगों को यह याद दिलाती हैं कि हर जगह सिर्फ बुरी खबरें ही नहीं होतीं. रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी लालच के सही काम करने को प्राथमिकता देते हैं. खास बात यह है कि ड्राइवर को फोन लौटाने के बदले पहले से किसी इनाम की उम्मीद नहीं थी. उसने अपना काम ईमानदारी से किया और यात्री का सामान उसे वापस कर दिया. इसके बाद यात्री ने अपनी तरफ से उसे ₹2,500 का इनाम दिया.

---- समाप्त ----