बिहार की सियासत में बाहुबली विधायक अनंत सिंह का अपना अलग अंदाज रहा है. उनके समर्थक उन्हें छोटे सरकार कहते हैं. मोकामा से पटना तक उनकी राजनीतिक ताकत की चर्चा होती रही है, लेकिन इस बार अनंत सिंह ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कोई चुनावी रैली या राजनीतिक सभा नहीं की, बल्कि बेटी शिवांगी की शादी का आयोजन किया.

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मोकामा के नदवां गांव में अनंत सिंह की बेटी की शादी में जिस तरह लोगों का हुजूम उमड़ा, उसने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी. सड़कों पर लंबा जाम, हजारों-लाखों लोगों की भीड़, घोड़ों की रेस देखने के लिए जुटे दर्शक और अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को सामान्य शादी से कहीं बड़ा बना दिया.

इस आयोजन को सिर्फ भव्य शादी के तौर पर देखना अधूरा होगा. इसके पीछे अनंत सिंह की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं. एक तरफ जेडीयू ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है, दूसरी तरफ विधानसभा की सदस्यता पर सवाल है और अब उन्हें दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल भी लौटना है. ऐसे में बेटी की शादी से पहले और जेल जाने से ठीक पहले अनंत सिंह ने मोकामा में अपनी ताकत का जो प्रदर्शन किया, उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

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जेडीयू से बाहर, लेकिन ताकत में कमी नहीं

मोकामा से विधायक अनंत सिंह का नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ पुराना रिश्ता रहा है. अनंत सिंह 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2015 में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा. इसके बाद वह आरजेडी में भी रहे और 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन बाद में जेडीयू में फिर वापसी कर गए. 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन जेडीयू के साथ उनका टकराव एक एमएलसी चुनाव को लेकर हुआ.

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू ने अपने मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया था. पार्टी चाहती थी कि सभी नेता और विधायक आधिकारिक उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करें, लेकिन अनंत सिंह ने पार्टी लाइन से अलग जाकर जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन कर दिया. एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा.

नीरज कुमार चुनाव जीत गए और पार्टी के भीतर अनंत सिंह की बगावत का मुद्दा और गंभीर हो गया. इसके बाद जेडीयू ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया. पार्टी ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग भी विधानसभा अध्यक्ष से की. ऐसे में बेटी की शादी से ठीक पहले अनंत सिंह के सामने राजनीतिक चुनौतियों का पूरा पहाड़ खड़ा था. ऐसे में शादी के आयोजन में जुटी भीड़ ने यह संदेश जरूर दिया कि पार्टी से बाहर होने के बाद भी अनंत सिंह का जनाधार और समर्थकों में कमी नहीं आई है.

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शादी में यूपी और बिहार के नेताओं तक का जुटान

अनंत सिंह की बेटी की शादी में राजनीतिक और सामाजिक हलकों की कई चर्चित हस्तियों की मौजूदगी रही. पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी शादी समारोह और घुड़दौड़ के आयोजन में पहुंचे. इस दौरान बृजभूषण ने कहा कि अनंत सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा.

उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम नेता पहुंचे थे. जेडीयू से ललन सिंह ही एकलौते सांसद थे, जो पहुंचे थे. बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का काफिला भी भीड़ और जाम में फंस गया. अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजने की अनंत सिंह की कोशिश ने इस आयोजन को दलगत सीमाओं से बाहर भी चर्चा में ला दिया.

शादी में घुड़दौड़ का आयोजन खास आकर्षण रहा. विजेता के लिए महिंद्रा थार, दूसरे स्थान के लिए मोटरसाइकिल और तीसरे स्थान के लिए स्कूटी का इनाम रखा गया था. भीड़ इतनी ज्यादा पहुंची कि आयोजनकर्ताओं को घुड़दौड़ का फाइनल मुकाबला अगले दिन के लिए टालना पड़ा. यह आयोजन अनंत सिंह की उस राजनीतिक शैली को भी दिखाता है, जिसमें समर्थकों की बड़ी भीड़ और स्थानीय प्रभाव को अपनी ताकत के प्रदर्शन का माध्यम बनाया जाता रहा है.

जेल जाने से पहले आखिरी बड़ा शक्ति प्रदर्शन?

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अनंत सिंह के लिए यह शादी इसलिए भी अहम थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनकी जमानत बढ़ाने की मांग पर राहत सीमित अवधि के लिए दी थी और उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अनंत सिंह पर गंभीर आरोप हैं. उन्हें कानून की प्रक्रिया के तहत जेल लौटना है. अनंत सिंह ने भी बेटी की शादी के बाद सरेंडर करने की बात कही है.

अब शादी के आयोजन के बाद उनके सामने जेल वापसी का रास्ता है. इस बीच विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उनकी सदस्यता समाप्त करने से जुड़े नोटिस पर जवाब देने के लिए भी उन्हें 30 नवंबर तक का समय मिला है. जेडीयू ने उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है. हालांकि, उनकी सदस्यता पर अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया के बाद ही होगा.

अनंत सिंह की राजनीतिक स्थिति आने वाले दिनों में और बदल सकती है. एक तरफ जेडीयू से निष्कासन है, दूसरी तरफ विधायकी पर खतरा और फिर जेल वापसी. इन तमाम परिस्थितियों के बीच शादी में उमड़ी भीड़ को उनके राजनीतिक प्रभाव के सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में शादी में उमड़ी भीड़ के कारण करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

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घुड़दौड़ देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे. भीड़ का दबाव इतना था कि घुड़दौड़ का फाइनल मुकाबला भी टालना पड़ा. अनंत सिंह ने चार लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था का दावा किया था. करीब 500 रसोइयों और कर्मचारियों के साथ 300 से ज्यादा कुकिंग स्टेशन बनाए गए थे. इसके अलावा बिहार के तमाम जिलों से जिस तरह से उनके यहां लोग जुटे, वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

बिहार के सियासी मझधार में फंसे अनंत सिंह?

अनंत सिंह की अगली राजनीतिक पारी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेडीयू से बाहर होने के बाद उनके पास विकल्प क्या बचते हैं? नीतीश कुमार की पार्टी के साथ उनका रिश्ता टूट चुका है. एमएलसी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ जाने के बाद जेडीयू ने उन्हें छह साल के लिए निष्कासित कर दिया. ऐसे में फिलहाल जेडीयू में उनकी वापसी की कोई सार्वजनिक सहमति दिखाई नहीं देती.

वहीं, आरजेडी के साथ भी अनंत सिंह के राजनीतिक रिश्ते सहज नहीं रहे हैं. भले ही अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी में लालू परिवार को न्योता देने की चर्चा हुई, लेकिन इसे राजनीतिक गठबंधन या आरजेडी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी. अनंत सिंह की सियासत का सबसे बड़ा आधार मोकामा व आसपास के इलाके में उनका स्थानीय प्रभाव रहा है. ऐसे में उनके सामने एक विकल्प निर्दलीय राजनीति का भी हो सकता है.

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हालांकि अभी अनंत सिंह ने अगला चुनाव निर्दलीय लड़ने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है. यह भी तय नहीं है कि भविष्य में कौन-सी पार्टी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेगी. जेडीयू से दूरी बनी रहती है और आरजेडी के साथ भी कोई राजनीतिक समझौता नहीं होता तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प उनके सामने रह सकता है. इतना ही नहीं उन्हें जेल में रहकर भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है.

जेल में रहकर लड़ना पड़ सकता है चुनाव?

अनंत सिंह की मुश्किलें सिर्फ राजनीतिक नहीं थीं. 2025 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी. इस मामले में ही अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था. बाद में पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. लेकिन 30 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है. उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का आदेश दिया.

अदालत ने बिहार पुलिस को इस मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया. अब शादी के बाद उन्हें सरेंडर करना है और जेल जाना पड़ेगा. अनंत सिंह पहले भी जेल में रहते हुए चुनाव लड़ चुके हैं. 2015 में जेडीयू से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी. ऐसे में जेल से चुनाव लड़ने की संभावना उनके राजनीतिक इतिहास से बिल्कुल अलग नहीं है.

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हालांकि, इस बार उनके सामने कानूनी और सियासी परिस्थितियां अलग हैं, किसी राजनीतिक दल से उनके टिकट मिलने मुश्किल हैं. इसीलिए जेल में रहकर ही निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा, जिसके चलते जेल जाने से पहले बेटी की शादी के बहाने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का काम अनंत सिंह ने किया.

मोकामा की भीड़ को अपनी ताकत में बदल पाएंगे?

अनंत सिंह की बेटी की शादी में जुटी भीड़ ने एक बात जरूर साफ की कि मोकामा में उनके नाम और प्रभाव को लेकर चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है. लेकिन शादी में जुटी भीड़ और चुनाव में मिलने वाले वोट को एक जैसा नहीं माना जा सकता. राजनीतिक ताकत का असली इम्तिहान चुनाव में होता है. अनंत सिंह के सामने अब यह चुनौती होगी कि जेडीयू से बाहर निकलने के बाद वह अपनी राजनीतिक जमीन को किस तरह बचाते हैं.

अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता पर फैसला, दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल वापसी और भविष्य के चुनाव में पार्टी का साथ मिलेगा या नहीं, ये सभी सवाल उनकी अगली राजनीतिक पारी की दिशा तय करेंगे. फिलहाल बेटी की शादी के बहाने अनंत सिंह ने मोकामा में अपनी मौजूदगी और समर्थकों की भीड़ का बड़ा प्रदर्शन कर दिया है. जेडीयू से निष्कासन के बाद यह उनके लिए एक तरह का राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है.

बेटी की विदाई के बाद अब अनंत सिंह की अपनी सियासी पारी किस दिशा में जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा. क्या छोटे सरकार जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़कर फिर मोकामा की राजनीति में अपनी ताकत दिखाएंगे या किसी नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश करेंगे? इतना जरूर है कि जेडीयू से बाहर होने के बाद उनकी राह पहले जैसी आसान नहीं रहने वाली.

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