साहित्य आजतक 2026 का आगाज हो चुका है. 27 नवंबर को हल्की-फुल्की ठंड के बीच साहित्य के इस महाकुंभ की शुरुआत के साथ रामकथा की जो गंगा बही, उसने दर्शकों के तन-मन को पुलकित कर दिया. कुमार विश्वास ने अपनी विशेष प्रस्तुति 'अपने-अपने राम' में कहा कि श्रीराम की कथा हमें सफल और सार्थक होने के बीच के बारीक अंतर को बताती है. लोकप्रिय कवि चिंतक, राम कथा मर्माज्ञ डॉ. कुमार विश्वास की इस टिप्पणी को दर्शकों का जोरदार तालियों के साथ प्यार मिला.

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कुमार विश्वास ने रामकथा, साहित्य की उत्पत्ति और महर्षि वाल्मीकि के योगदान पर बात की. उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना और सभी के भावों को अभिव्यक्त करना ही साहित्य है. साहित्य का सबसे बड़ा उदाहरण रामकथा है. इस दौरान उन्होंने भगवान राम और श्रीकृष्ण के बीच का अंतर भी बेहद खूबसूरत अंदाज में समझाया. कुमार विश्वास ने कहा, 'रामायण दुनिया का पहला काव्य है, पहला साहित्य है. उससे पहले वेद मंत्र थे, लेकिन कविता नहीं थी.' उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकले पहले श्लोक की कथा भी सुनाई.

उन्होंने कहा कि एक दिन महर्षि वाल्मीकि सुबह तमसा नदी में स्नान करके निकले. उनके सामने क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा प्रेम में मग्न था. तभी एक शिकारी ने उनमें से एक पक्षी को तीर मार दिया. पक्षी की मृत्यु के बाद उसकी संगिनी के करुण क्रंदन को महसूस करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकला. यह अनुष्टुप छंद था. महर्षि वाल्मीकि को आश्चर्य हुआ कि उनके शब्दों में इस तरह लय और तुक कैसे आ गई. उन्होंने महर्षि नारद को इस घटना के बारे में बताया. नारद ने उनसे कहा कि यह कविता है, ईश्वर का वरदान है और कला की चेतना है.

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जब महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि वह अपनी इस प्रतिभा का क्या करें, तो देवर्षि नारद ने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने की सलाह दी, जो आने वाले समय में मनुष्यता को राह दिखाए. इसके लिए उन्होंने इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा दशरथ के पुत्र राम का वर्णन करने को कहा. उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के कारण ही भावों को भाषा मिली और संसार के अधरों पर कविता आई.

उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि कोई साधारण ऋषि नहीं थे. भगवान राम भी उनके सामने शीश झुकाकर चरण स्पर्श करते थे. कुमार विश्वास ने माता सीता और लव-कुश के जीवन में महर्षि वाल्मीकि की भूमिका का भी जिक्र किया.

उन्होंने कहा -

'वे वाल्मीकि, जिनके छूने से शोक श्लोक बन जाता हो.

वे वाल्मीकि, जिनकी रचना से जगत राम को पाता हो.'

कुमार विश्वास ने कहा कि जीवन में कृष्ण भी जरूरी हैं और राम भी जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि जब कोई उनसे पूछता है कि राम और कृष्ण में क्या अंतर है, तो वह एक ही पंक्ति में इसका उत्तर देते हैं. 'राम सपने हैं, कृष्ण अपने हैं.' उनकी इस बात पर कार्यक्रम में मौजूद श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाईं.

उन्होंने रामकथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि रामायण को केवल भगवान राम की जीवनी के तौर पर नहीं देखना चाहिए. रामकथा मनुष्य की आत्मा को मजबूत करने वाली संजीवनी है. कुमार विश्वास ने कहा, 'कोई विदेशी व्यक्ति यदि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को राम की जीवनी कहे तो उससे कहना कि रामकथा जीवनी नहीं है, रामकथा संजीवनी है. अगर दवाइयां शरीर की इम्यूनिटी हैं तो रामकथा आत्मा की इम्यूनिटी है.'

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'मनुष्यता का सबसे मर्यादित स्वप्न हैं राम'

कुमार विश्वास ने कहा कि विश्वभर में 300 से अधिक रामकथाएं हैं. अलग-अलग कवियों और साहित्यकारों ने अपने-अपने तरीके से भगवान राम का वर्णन किया है. सबसे पहले आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने राम पर लिखा. इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास, कविराज कंबन, भवभूति, कालिदास, महर्षि व्यास और भास जैसे रचनाकारों ने रामकथा को अभिव्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'मनुष्यता ने आज तक जो स्वप्न देखे हैं, उनमें सबसे सार्थक, सबसे संपूर्ण और सबसे मर्यादित स्वप्न राम का है.'

'राम उपचार नहीं, स्वास्थ्य हैं'

कुमार विश्वास ने ईश्वर के प्रति मनुष्य के भाव को समझाने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर से बीमारी के लक्षण पूछिए तो वह बता देगा. बीमारी का इलाज पूछिए तो वह दवा भी बता देगा, लेकिन स्वास्थ्य का कोई अलग लक्षण नहीं होता. बीमारी रहित शरीर ही स्वास्थ्य है. इसी उदाहरण के जरिए उन्होंने कहा कि राम को केवल संकट से मुक्ति पाने का माध्यम नहीं समझना चाहिए. राम उपचार नहीं, स्वास्थ्य हैं. कुमार विश्वास ने कहा कि मनुष्य को केवल कष्ट आने पर ईश्वर को याद करने की आदत नहीं बनानी चाहिए. जीवन में हर समय ईश्वर का स्मरण होना चाहिए. ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव सबसे महत्वपूर्ण है.

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इस दौरान उन्होंने अपने एक कार्यक्रम का किस्सा भी सुनाया. उन्होंने बताया कि एक युवती ने उनसे सवाल किया था कि वह पूजा क्यों करे? सुबह पूजा करने में उसका आधा घंटा जाता है. मां भगवान के सामने सिर झुकाने को कहती हैं, लेकिन वह सिर क्यों झुकाए? कुमार विश्वास ने इस प्रसंग के जरिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और आस्था के महत्व को समझाया.

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