बिहार में मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी चर्चा में रही. 25 नवंबर को हुई इस शादी में करोड़ों रुपये खर्च होने की बात पर अब तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए. तेज प्रताप ने मांग की कि शादी में इतना पैसा कहां से आया, इसकी जांच ED और CBI से कराई जाए.

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तेज प्रताप यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान शादी के खर्च पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उनसे अनंत सिंह की बेटी की शादी में करोड़ों रुपये खर्च होने को लेकर सवाल पूछा गया था. इस पर उन्होंने कहा कि सरकार को मामले का संज्ञान लेना चाहिए. शादी में इतना पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए. तेज प्रताप ने इस मामले में ED और CBI से जांच कराने की मांग की.

तेज प्रताप बिहार के पूर्व मंत्री हैं. वह जनशक्ति जनता दल के प्रमुख भी हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.

आपराधिक छवि वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग

आनंद मोहन सिंह की जमानत खारिज होने और एक महीने के भीतर सरेंडर करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तेज प्रताप ने कहा कि आपराधिक छवि वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. तेज प्रताप ने कहा कि अगर सरकार कानून-व्यवस्था ठीक से चला रही है, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए. उन्होंने जेल मैनुअल में बदलाव की भी मांग की.

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तेज प्रताप का कहना था कि जिन लोगों की आपराधिक छवि के कारण बिहार बदनाम होता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

छठ पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी

छठ पर्व को लेकर यूट्यूबर यश माहेश्वरी की कथित विवादित टिप्पणी पर भी तेज प्रताप ने नाराजगी जताई. उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी. महिला आरक्षण बिल और संसद के विशेष सत्र को लेकर सवाल पूछे जाने पर तेज प्रताप ने कहा कि अगर विपक्ष बिल पास नहीं करा पाती है, तो यह उसकी बात है.

पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने शादी के खर्च की जांच की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में कदम उठाना चाहिए.

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