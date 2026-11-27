'साहित्य आजतक 2026' का भव्य आगाज हो चुका है. कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ कली पुरी ने अपने संबोधन में साहित्य, नई पीढ़ी की रचनात्मकता और बदलते दौर में अभिव्यक्ति के नए माध्यमों पर बात की.

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साहित्य आजतक के इस संस्करण में आपका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है. यह वही लाइन है, जिसे मैं इस मंच से नौ बार बोल चुकी हूं, आज की इस 'ब्लिंक इट एंड यू मिस इट' वाली दुनिया में यह भी अपने आप में एक उपलब्धि है. तो इसके लिए शुक्रिया. इंस्टेंट में फेम और फिर इंस्टेंट में ही भूल जाना, नई पीढ़ी का मिजाज कुछ ऐसा ही है. ऐसे में आजतक का 25 साल से अपनी जगह बनाए रखना अपने आप में बेमिसाल है.

सब सोचते थे कि युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय मुद्दों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई, तो हर किसी को उसकी गूंज सुनाई दी. जेन-जी हम सबकी डिक्शनरी में आ गया. रील्स और मीम्स मानो एक नया कलम बन गए, हमने भी इस बदलाव को देखा. वैसे भी यह साल फर्स्ट टाइमर्स का ही रहा है, चाहे एशियन गेम्स हों, बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स, वही अंडरडॉग्स सबको हैरान कर गए, जिन पर किसी ने दांव नहीं लगाया था. वही मेडल जीतकर आए, 500 करोड़ के फिल्म क्लब में पहुंच गए या चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करके आए.

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इस साल साहित्य का हमारा कार्यक्रम भी इसी सोच से प्रेरित है, हमारे 300 से ज्यादा स्पीकर्स और परफॉर्मर्स में 90 फीसदी फर्स्ट टाइमर्स हैं, क्योंकि साहित्य भी अब रील्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, नए चेहरे, नए सितारे और नए अल्फाज़. आप इन नए उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाइए और अपनी सोच का दायरा भी.

साल 2023 में हमने लेखकों को एक नई पहचान देने के उद्देश्य से आजतक साहित्य जागृति सम्मान पुरस्कारों की शुरुआत की थी. इस साल के पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उपस्थित रहेंगे, इस बार 3,070 से ज्यादा किताबों में से पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट तैयार की गई है, जिसमें से सात साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा.

इन स्थापित लेखकों के साथ हमारे बीच वे कवि भी मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक वह पहचान नहीं मिल पाई है आपके अपने माइक के लाल के हकदार. इस बार माइक के लाल के मंच पर प्रस्तुति देने के लिए 1,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं, दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जो कुछ कवि माइक के लाल के मंच पर थे, वे इस बार बड़े मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे.

कितना प्यारा सिलसिला है, एक कलाकार का सफर इतने करीब से देखना और उनको सपोर्ट करना. साहित्य आजतक एक ऐसा मंच है, जहां स्थापित, पुरस्कार विजेता और दिग्गज नामों के साथ नए कंटेंट क्रिएटर्स और उभरती प्रतिभाएं एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं, यहां वे एक-दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक-दूसरे की आलोचना सुनते हैं और तारीफ भी करते हैं.

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एआई के नए दौर में यह संवाद और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि कलाकारों के सामने कई नए अवसर और चुनौतियां हैं, एक तरफ सशक्तीकरण है, तो दूसरी तरफ कॉपीराइट का सवाल. इन सभी मुद्दों का हल साथ बैठकर बातचीत करने से ही निकल सकता है.

इस मौके पर एक गाने की पंक्ति याद आ गई...

'जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी,

बात कुछ बन ही गई.

यही आजतक की खूबी है, हर किसी से बात करना और हर किसी की बात को जगह देना. इसीलिए आजतक टीवी पर तो नंबर वन है ही, यूट्यूब पर भी ग्लोबली नंबर वन है और अब इंस्टाग्राम पर भी 18 मिलियन फॉलोअर्स के साथ भारत का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला न्यूज चैनल बन गया है. सबसे ज्यादा खुशी की बात है साहित्य तक का चैनल, जो साहित्य हर दिन आप तक पहुंचाता है, जहां हमारी टीम हर दिन एक किताब का रिव्यू करती है, वह आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल साहित्य मंच बन गया है, इसके करीब 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

आपने हमें हर फॉर्मेट और हर प्लेटफॉर्म पर अपना प्यार दिया है, आपके लाइक के बिना हमारा गुजारा नहीं और मेरी टीम और मैं इसी थम्स अप के लिए दिन-रात मेहनत करते रहते हैं, इसके लिए हमेशा की तरह आजतक की तरफ से आप सभी का दिल से शुक्रिया. आपने हमें लाइक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो हमने भी यह कार्यक्रम तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

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इस बार दो खास ट्रिब्यूट होंगे, जिनमें आशा भोसले जी और भूपेन हजारिका जी जैसी महान हस्तियों को याद किया जाएगा, इसके साथ ही रामकथा, सूफी कलाम, शमा मुशायरा, भजन क्लबिंग, माइक्रो ड्रामा, एआई फिल्म स्टार्स, भोजपुरी पॉप, हरियाणवी रैप, हिंग्लिश शायरी, कवि सम्मेलन और म्यूजिकल कथावाचक जैसी कई खास प्रस्तुतियां भी होंगी. यहां नए-नए रचनात्मक प्रयोग देखने को मिलेंगे, जहां अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट को हमारी परंपराओं और लोक संस्कृति के साथ मिलाया जा रहा है.

क्या जबरदस्त और स्वादिष्ट खिचड़ी पक रही है यहां. भारत की रचनात्मकता जैसे छलक रही है और उसका हर रंग आपको इस मंच पर देखने को मिलेगा.

तो चलिए, अगले तीन दिनों के लिए ये सारे मंच अब आपके हवाले करती हूं आइए, साहित्य की इस मशाल को मिलकर रोशन रखें.

शुक्रिया.

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