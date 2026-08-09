30 दिन गेहूं छोड़ने से शरीर में क्या फर्क दिखेगा? डॉक्टर तंरग ने गिनाए फायदे

आज के समय में भारतीय रसोई में गेहूं की रोटी हर घर की मुख्य डाइट का अहम हिस्सा है. सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर, थाली में गेहूं की रोटी या पराठा होना आम बात है. लेकिन आजकल तेजी से लोग ग्लूटेन फ्री या बिना गेहूं वाली डाइट की तरफ रुख कर रहे हैं. खासतौर पर इस समय चल रहे बारिश और मॉनसून के मौसम में गेहूं का सेवन शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है.

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ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक महीने तक गेहूं का सेवन बंद कर दें तो उसके शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा. क्या इससे वजन कम होता है या पाचन सुधरता है. आइए जानते हैं कि 30 दिनों तक गेहूं न खाने से शरीर में क्या-क्या हैरान करने वाले बदलाव आ सकते हैं.

शरीर पर होने वाले असर

1. वजन और बेली फैट में तेजी से कमी

गेहूं में ग्लूटेन और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, जो कई लोगों के शरीर में पानी को रोकने और फैट बढ़ाने का काम करते हैं. जब आप एक महीने के लिए गेहूं छोड़ते हैं, तो शरीर की कैलोरी इंटेक कम हो जाती है, जिससे शुरुआती दिनों में ही वजन और पेट की चर्बी तेजी से घटने लगती है.

2. पाचन तंत्र मजबूत और ब्लोटिंग से राहत

कई लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, जिसके कारण उन्हें हर वक्त गैस, अपच, ब्लोटिंग (पेट फूलना) और भारीपन की शिकायत रहती है. गेहूं बंद करने से आंतों पर दबाव कम होता है, जिससे पाचन तंत्र सुधरता है और पेट हल्का महसूस होने लगता है.

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3. एनर्जी लेवल में सुधार और सुस्ती दूर होना

अक्सर भारी मात्रा में गेहूं खाने के बाद लोगों को आलस और सुस्ती महसूस होती है. जब आप गेहूं की जगह ज्वार, बाजरा, रागी या प्रोटीन-फाइबर युक्त चीजें खाते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और शरीर पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करता है.

4. स्किन में चमक और सूजन में कमी

गेहूं छोड़ने से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में होने वाली सूजन कम होने लगती है. इसका सीधा असर आपकी त्वचा पर दिखता है, जिससे एक्ने, पिंपल्स और चेहरे की सुस्ती कम होकर स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है.

5. ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहना

गेहूं में ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) होता है, जो शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. इसे छोड़ने से डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर को मैनेज करने में काफी मदद मिलती है.

गेहूं छोड़ने पर किन बातों का रखें ध्यान?

अचानक पूरी तरह गेहूं बंद करने से शरीर में फाइबर की कमी हो सकती है. इसलिए इसकी जगह डाइट में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ओट्स या सिंघाड़े का आटा जरूर शामिल करें. अगर आपको किसी तरह की मेडिकल कंडीशन है, तो डाइट में बड़ा बदलाव करने से पहले किसी एक्सपर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें.

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