आगरा से बिहार आया दूल्हा, मंदिर में हुई शादी... फिर गैंग के साथ लूटकर फरार हुई दुल्हन

बिहार के गोपालगंज में शादी के बाद एक कथित ‘लुटेरी दुल्हन’ के फरार होने का मामला सामने आया है. यहां प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में शादी रचाने के बाद दुल्हन अपने गैंग के सदस्यों के साथ दूल्हे के परिवार को चूना लगाकर फरार हो गई. दूल्हे के मुताबिक शादी के नाम पर उनसे करीब एक लाख 20 हजार रुपये लिए गए थे. इसके अलावा दुल्हन शादी के बाद गहने और अन्य सामान लेकर फरार हो गई. घटना के पीड़ित दूल्हे ने नगर थाने में पहुंच पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपियों पर कार्रवाई कि मांग की. अब पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है.

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यूपी से शादी करने गोपालगंज पहुंचा था दूल्हा

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के लोहामंडी थाना क्षेत्र के नवबस्ता मोहल्ले के रहने वाले दिलीप कुमार ने बताया कि उसके घर के बगल में एक महिला कई वर्षों से रहती थी. इस दौरान उससे जान-पहचान हो गई थी और वह परिवार के सदस्यों के साथ घुल-मिल गई थी. महिला ने शादी कराने के लिए दूल्हे से एक लाख 20 हजार रुपये की मांग की. रिश्ता तय होने के बाद दिलीप के परिवार ने पैसे दें दिए और शादी की तैयारी शुरू कर दी. दिलीप का परिवार पांच दिनों तक थावे में होटल में ठहरा. वहीं 7 अगस्त को थावे मंदिर में शादी की रस्म पूरी हुई.

शादी के बाद पैसे व गहने लेकर दुल्हन फरार

थावे मंदिर में शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन होटल लौटे और फिर घर जाने के लिए गाड़ी मंगाई गई. इसी दौरान नगर थाने के तुरकहा नहर के समीप बाइक से पहुंचे ‘लुटेरी दुल्हन’ के गैंग के सदस्यों ने दूल्हे के परिजनों से मारपीट की और दुल्हन को अपने साथ लेकर फरार हो गए.

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पीड़ित दूल्हे ने थाने पहुंच सुनाई आपबीती

दुल्हन के फरार होने के बाद दूल्हे के परिवार ने नगर थाने पहुंचकर पुलिस से आपबीती सुनाई और लुटेरी दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित परिवार का आरोप है कि दुल्हन गहने और अन्य सामान लेकर फरार हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरी दुल्हन और गैंग से जुड़े अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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