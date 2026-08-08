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अगस्त में जारी होगा KVS,NVS और EMRS टियर-2 का रिजल्ट, आ गया अपडेट 

सीबीएसई की सीटीईटी यूनिट ने KVS,NVS और EMRS टियर-2 के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. ऐसे में लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों को राहत मिली है. सीटीईटी ने बचाता है कि रिजल्ट की घोषणा जल्द की जाएगी. 

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कब जारी होगा KVS,NVS और EMRS टियर-2 का रिजल्ट?
कब जारी होगा KVS,NVS और EMRS टियर-2 का रिजल्ट?

केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर टियर-2 रिजल्ट का करीब 4 महीने के ज्यादा समय से इंतजार कर रहे छात्रों को राहत मिली है. लाखों अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी है. लगातार सोशल मीडिया पर नतीजों को लेकर फैल रही खबरों के बाद बोर्ड की सीटीईटी (CTET) यूनिट ने यह आधिकारिक प्रेस नोट रिलीज किया है और बताया है कि रिजल्ट आखिर कब घोषित होगा.  

जल्द जारी होगा रिजल्ट 

बोर्ड ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है कि टियर-2 की डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक्स का फिजिकल इवैल्यूएशन (कॉपियों की जांच) काफी तेजी से चल रही है. चेकिंग का यह काम अब बेहद एडवांस स्टेज यानी अपने लास्ट दौर में पहुंच गया है. 

अगस्त में जारी होंगे परिणाम 

इतना ही नहीं लाखों छात्रों को राहत देते हुए सीबीएसई ने साफ किया कि KVS, NVS और EMRS टियर-2 का रिजल्ट अगस्त के मध्य में जारी किया जाएगा. हालांकि, सभी पदों और संस्थानों के रिजल्ट एक साथ घोषित नहीं होंगे बल्कि इन्हें कई चरणों में जारी किया जाएगा. 

अफवाहों से बचने की सलाह 

बोर्ड ने छात्रों को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे भ्रमक खबरों और अफवाहों से दूरी बनाने और सतर्क रहने की सलाह दी है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह केवल ऑफिशियल सोर्स पर ही ध्यान दें. इसके साथ ही परिणामों की  तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. छात्र ऑफिशियल पोर्टल ctet.nic.in चेक करते रहें. 

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