Kathiyawadi Aloo Sabji: बोरिंग दाल छोड़े, लंच में चावल के साथ बनाएं काठियावाड़ी हरे प्याज और आलू की चटपटी सब्जी, झटपट बनकर होगी तैयार

Kathiwadi Kaju Gathiya nu Shaak: अगर आपका मन कुछ तीखा, चटपटा और झटपट बनने वाला खाने का कर रहा है तो गुजरात के काठियावाड़ की यह मशहूर डिश आपकी पहली पसंद बन सकती है. लिली डंगरी बटाटा नु शाक यानी हरा प्याज और आलू की मसालेदार सब्जी. इस रेसिपी की खासियत इसका गाढ़ा, चटपटा मसाला और लहसुन-मूंगफली का बेहतरीन फ्लेवर है जो साधारण से दिखने वाले हरे प्याज और आलू को बेहद स्वादिष्ट बना देता है.

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इसे बनाना बेहद आसान है और यह महज 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है. गरमा-गरम बाजरे के रोटले, पूरी या पराठे के साथ यह सब्जी खाने का स्वाद दोगुना कर देती है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने की प्रामाणिक और आसान विधि.

काठियावाड़ी लिली डंगरी बटाटा नु शाक (Recipe)

सामग्री:

हरा प्याज: 2 कप (बारीक कटा हुआ, हरा और सफेद भाग अलग रखा हुआ)

आलू : 2 (उबले या बारीक कटे हुए)

टमाटर: 1 बड़ा (बारीक कटा हुआ)

भुनी मूंगफली का पाउडर: 2 बड़े चम्मच (दरदरा कुटा हुआ)

बेसन: 1 छोटा चम्मच (हल्का भुना हुआ)

लहसुन-लाल मिर्च का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच (काठियावाड़ी स्वाद का सीक्रेट)

राई और जीरा: 1/2-1/2 छोटा चम्मच

हींग: 1/4 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

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धनिया-जीरा पाउडर: 1 बड़ा चम्मच

गरम मसाला: 1/2 छोटा चम्मच

गुड़: 1/2 छोटा चम्मच (ऐच्छिक, स्वाद संतुलन के लिए)

तेल: 3 बड़े चम्मच

नमक: स्वादानुसार

हरा धनिया: सजावट के लिए

बनाने की विधि:

एक कड़ाही में तेल गरम करें. इसमें राई, जीरा और हींग डालकर चटकाएं. इसके बाद लहसुन-लाल मिर्च का पेस्ट डालकर 30-40 सेकंड के लिए भूनें.

अब कटे हुए हरे प्याज का सफेद भाग और बारीक कटे टमाटर डालें. 2-3 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं जब तक टमाटर थोड़े सॉफ्ट न हो जाएं.

हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया-जीरा पाउडर, नमक और भुना बेसन डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 1 मिनट तक भूनें.

अब इसमें उबले/कटे आलू और हरे प्याज का हरा भाग डालें. साथ ही दरदरा कुटा मूंगफली का पाउडर और गुड़ मिलाएं.

सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करें. अगर सब्जी सूखी लग रही हो, तो 2-3 चम्मच पानी छिड़कें. ढककर 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें ताकि सारे मसाले आलू और प्याज में समा जाएं.

गैस बंद करें, ऊपर से गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें. गरमा-गरम काठियावाड़ी लिली डंगरी बटाटा नु शाक पराठे या बाजरे के रोटले के साथ परोसें.

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