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Plastic Bottle Reuse: कूड़े में न फेंकें खाली प्लास्टिक बोतलें! घर के 8 मुश्किल काम आसान बनाएंगे ये कमाल के इस्तेमाल

Plastic Bottle Reuse: पानी और कोल्ड ड्रिंक की खाली प्लास्टिक बोतलों को कूड़े में फेंकने के बजाय घर में रीसाइक्लिंग करें. आज हम आपको 8 कमाल के आसान DIY हैक्स बताने वाले हैं, जिनसे आप फ्री में गमला, वॉटरिंग कैन, केबल होल्डर, पेन स्टैंड और बालकनी के लिए बर्ड फीडर बना सकते हैं.

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प्लास्टिक की बोतलों से आप फनल से लेकर प्लांटर तक बना सकते हैं. (Photo: ITG)
प्लास्टिक की बोतलों से आप फनल से लेकर प्लांटर तक बना सकते हैं. (Photo: ITG)

घर में अक्सर पानी, जूस या कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती हैं. लेकिन जैसे ही ये बोतलें खाली होती हैं, ज्यादातर लोग उसे बिना सोचे-समझे कूड़े में फेंक देते हैं. लोगों को लगता है कि अब इसका कोई काम नहीं बचा. अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो जरा ठहर जाएं. जिस प्लास्टिक की बोतल को आप बेकार समझ रहे हैं, वही घर के कई कामों में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकती है.   

खास बात ये है कि प्लास्टिक की बोतलों से घर में काम आने वाली चीजें बनाने के लिए आपको बाजार से महंगे सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यानी घर में पड़ी बेकार बोतल का दोबारा इस्तेमाल भी हो जाएगा और छोटे-मोटे घरेलू सामान खरीदने के पैसे भी बचेंगे. साथ ही, बेवजह प्लास्टिक कचरा बढ़ाने से भी बचा जा सकता है. तो अगली बार जब घर में कोई प्लास्टिक बोतल खाली हो, उसे तुरंत कूड़े के डिब्बे में डालने की बजाय एक बार जरूर सोचिए.

1. खाली बोतल से बनाएं प्यारा सा गमला: अगर आपको घर में पौधे लगाने का शौक है तो प्लास्टिक की बोतल आपके काफी काम आ सकती हैं. बोतल को बीच से काटकर उसके नीचे कुछ छोटे छेद कर दें, ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके. अब इसमें मिट्टी भरकर धनिया, पुदीना, तुलसी जैसे छोटे पौधे लगा सकते हैं. अगर जगह कम है तो आप इन बोलतों को टांगकर एक वर्टिकल गार्डन भी बना सकते हैं. 

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2. पौधों को पानी देने के लिए नहीं खरीदना पड़ेगा वॉटरिंग कैन: पौधों को पानी देने के लिए अलग से वॉटरिंग कैन खरीदने की जरूरत नहीं है. एक खाली प्लास्टिक बोतल लें और उसके ढक्कन में सुई या किसी नुकीली चीज की मदद से छोटे-छोटे छेद कर दें. अब बोतल में पानी भरकर ढक्कन बंद करें और इसे हल्का दबाकर पौधों में पानी डालें. खासकर छोटे पौधों और सीडलिंग के लिए ये तरीका काफी काम का है.

3. बिखरे चार्जिंग केबल को ऐसे रखें ऑर्गेनाइज्ड: आप प्लास्टिक की बोतलों की मदद से घर में चार्जर, ईयरफोन और USB केबल को संभालकर रख सकते हैं. ये सभी चीजें अक्सर उलझे पड़े रहते हैं. इन्हें संभालने के लिए भी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल किया जा सकता है.

बोतल के एक हिस्से को काटकर उसके किनारों को अच्छी तरह चिकना कर लें. अब इसमें चार्जिंग केबल, USB या छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान रख सकते हैं. इससे सामान एक जगह रहेगा और बार-बार ढूंढना नहीं पड़ेगा.

4. रसोई में छोटे सामान रखने के आएगी काम: बड़ी प्लास्टिक बोतल को अच्छी तरह साफ करके उसमें कुछ सूखी चीजें रखी जा सकती हैं. जैसे दाल, अनाज, मसाले या स्नैक्स. ट्रांसपेरेंट बोतल होने की वजह से अंदर रखा सामान आसानी से दिखाई भी देता है. हालांकि खाने की चीजें रखने के लिए बोतल साफ और फूड-सेफ होनी चाहिए.

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5. बोतल से बनाएं फनल: रसोई या घर में कभी-कभी फनल की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वो हाथ में नहीं होता. ऐसे में खाली प्लास्टिक बोतल काम आ सकती है. बोतल का ऊपरी का हिस्सा काटकर ढक्कन निकाल दें. अब इसका मुंह फनल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे तेल, पानी, दाने या दूसरी चीजें एक बर्तन से दूसरे में डालना आसान हो जाएगा.

6. बालकनी में पक्षियों के लिए बनाएं दाना-पानी की जगह: गर्मियों या दूसरे मौसम में पक्षियों के लिए बालकनी में दाना रखने के लिए भी पुरानी बोतल का इस्तेमाल किया जा सकता है. बोतल के दोनों तरफ छोटे हिस्से काटें और नीचे लकड़ी की स्टिक या चम्मच इस तरह लगाएं कि पक्षी उस पर बैठ सकें. अब बोतल में दाना भरकर इसे सुरक्षित जगह पर टांग दें. इसे समय-समय पर साफ करना जरूरी है, ताकि गंदगी और कीटाणु न पनपें.

7. बच्चों की पढ़ाई का सामान रहेगा एक जगह: पेन, पेंसिल, कैंची और ब्रश जैसी चीजें अक्सर टेबल पर बिखरी रहती हैं. ऐसे में बोतल के निचले हिस्से को काटकर छोटा पेन स्टैंड बनाया जा सकता है. इसे कलरफुल पेपर, कपड़े या पेंट से सजाकर बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है. 

8. छोटी-छोटी चीजें रखने के लिए बनाएं स्टोरेज बॉक्स: घर में बटन, हेयर क्लिप, रबर बैंड, स्क्रू, क्राफ्ट का सामान या छोटी जूलरी जैसी चीजें अक्सर इधर-उधर हो जाती हैं. प्लास्टिक की बोतल के हिस्सों को काटकर इन चीजों के लिए छोटे स्टोरेज कंटेनर बनाए जा सकते हैं.  

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