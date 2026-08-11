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15-20% नहीं, यहां मिलता है 40% तक मार्जिन! मेडिकल स्टोर की कमाई का राज जानिए

मेडिकल स्टोर पर सिर्फ दवाइयों की बिक्री से ही कमाई नहीं होती OTC प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, बेबी केयर और हेल्थ केयर सामान भी दुकान की कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. जानिए, मेडिकल स्टोर के प्रॉफिट का पूरा फॉर्मूला और किन प्रोडक्ट्स की बिक्री से दुकानदारों को बेहतर मार्जिन मिल सकता है.

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दुकानदार ने बताया कि नॉर्मल मेडिसिन पर 15-20 पर्सेंट तक का मार्जिन होता है. ( Photo: ITG)
दुकानदार ने बताया कि नॉर्मल मेडिसिन पर 15-20 पर्सेंट तक का मार्जिन होता है. ( Photo: ITG)

जब भी हम मेडिकल स्टोर से कोई दवा, हेल्थ प्रोडक्ट या रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते हैं, तो अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर दुकानदार को इसमें कितना फायदा होता होगा? क्या हर दवा पर एक जैसा मार्जिन मिलता है या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें कमाई ज्यादा होती है?

शाहदरा में ओम मेडिकल स्टोर चलाने वाले अजय शर्मा बताते हैं कि आम तौर पर प्रॉफिट का खेल सिर्फ किसी एक महंगी दवा में नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की कैटेगरी, कंपनी, खरीद कीमत, बिक्री और ग्राहक की जरूरत पर निर्भर करता है. यही वजह है कि समझदारी से प्रोडक्ट रेंज तैयार करने वाला दुकानदार अपनी कमाई बेहतर कर सकता है. मेडिकल स्टोर का बिजनेस सिर्फ दवाइयां बेचने तक सीमित नहीं है. दुकान पर बिकने वाले अलग-अलग प्रोडक्ट्स में मिलने वाला मार्जिन भी अलग होता है.

OTC प्रोडक्ट्स में अच्छा मार्जिन
दुकानदार ने बताया कि नॉर्मल मेडिसिन पर 15-20 पर्सेंट तक का मार्जिन होता है. सबसे पहले बात करते हैं जेनेरिक और कम कीमत वाली दवाओं की. कुछ जेनेरिक दवाओं में ब्रांडेड दवाओं की तुलना में दुकानदार को बेहतर मार्जिन मिल सकता है. हालांकि कौन-सी दवा कितने मार्जिन पर बिकेगी, यह कंपनी, दवा की कैटेगरी पर निर्भर करता है. इसके अलावा हर दवा को डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन के नियमों के मुताबिक ही बेचना जरूरी है.

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इसके बाद आता है ओवर-द-काउंटर यानी OTC सामान. इनमें ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं जिन्हें खरीदने के लिए आमतौर पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, जैसे कुछ सामान्य हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. इन सामानों में कई बार दुकानदार को दवाइयों की तुलना में बेहतर मार्जिन देखने को मिल सकता है. मेडिकल स्टोर में पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स से भी अच्छी कमाई होती है. साबुन, स्किन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स और दूसरी हेल्थ से जुड़ी चीजों की बिक्री से भी दुकान का मुनाफा बढ़ सकता है.

इन प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि ग्राहक इन्हें बार-बार खरीदने आते हैं. इसके अलावा बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी मेडिकल स्टोर की बिक्री का बड़ा हिस्सा हो सकते हैं. बेबी डायपर, बेबी वाइप्स और दूसरे जरूरी प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है. इसी तरह बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ हेल्थ केयर सामान, जैसे सपोर्ट प्रोडक्ट्स और दैनिक जरूरत की मेडिकल एक्सेसरीज भी बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकती हैं. इन प्रोडक्ट में मार्जिन 25 से 40 पर्सेंट तक आता है. जो ब्रांडेड मेडिसीन होती है, उसपर मार्जिन काफी कम होता है. 

बेबी केयर प्रोडक्ट्स की रहती है डिमांड
दुकानदारों के लिए सिर्फ ज्यादा मार्जिन कमाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि सामान का जल्दी बिकना भी बहुत मायने रखता है. मान लीजिए किसी सामान पर अच्छा मुनाफा मिलता है, लेकिन वह महीने में सिर्फ दो बार बिकता है. वहीं दूसरा सामान कम मुनाफा देता है, लेकिन रोज बिकता है. ऐसे में रोज बिकने वाला सामान दुकानदार को ज्यादा कमाई दे सकता है. दुकानदार को यह भी देखना पड़ता है कि कौन-सा सामान जल्दी बिकता है और किसका स्टॉक लंबे समय तक पड़ा रहता है. इसके अलावा सर्जिकल प्रोडक्ट्स कॉटन, गॉज, बैंडेज, सर्जिकल ग्लव्स, सिरिंज, मेडिकल टेप, मास्क और ड्रेसिंग से जुड़े सामान जैसे प्रोडक्ट्स और थर्मामीटर, डिजिटल बीपी मशीन, ग्लूकोमीटर, हॉट वॉटर बैग और दूसरे हेल्थ एक्सेसरीज में भी प्रोडक्ट के अनुसार अच्छा मार्जिन मिल सकता है.

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सर्जिकल सामान में भी अच्छी कमाई
हालांकि, मेडिकल स्टोर के बिजनेस में सबसे जरूरी बात नियमों का पालन है. प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की बिक्री लाइसेंस और संबंधित नियमों के मुताबिक ही की जा सकती है. सिर्फ ज्यादा मुनाफे के लिए किसी दवा को बिना उचित सलाह के बेचना ग्राहक के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए अगर कोई मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहा है तो केवल यह देखना सही नहीं होगा कि किस चीज में सबसे ज्यादा मार्जिन है. असली कमाई उस दुकान की होती है जहां सही प्रोडक्ट, सही कीमत, अच्छी सर्विस और तेज स्टॉक टर्नओवर का बैलेंस बनाया जाए. यही मेडिकल स्टोर के बिजनेस का असली प्रॉफिट फार्मूला है.

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