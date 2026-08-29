Potato Peel Uses: कूड़े में न फेंके आलू के छिलके, इकट्ठा कर ऐसे करें इस्तेमाल, घर के इन 5 कामों में आएंगे यूज

सब्जी बनानी हो या कोई स्नैक तैयार करना हो, आलू हमारी रसोई का सबसे अहम हिस्सा होता है. लेकिन ज्यादातर लोग आलू का इस्तेमाल करने से पहले उसके छिलकों को बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो यह आपकी सेहत और खूबसूरती के लिए बड़ी भूल हो सकती है.

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आलू के छिलकों में गूदे से भी ज्यादा फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी, बी-कॉम्प्लेक्स और आयरन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह न केवल शरीर को अंदर से फिट रखने और पाचन को दुरुस्त करने में मददगार हैं, बल्कि चेहरे के दाग-धब्बों को हटाने और सफेद बालों को कुदरती काला बनाने में भी बेहद असरदार हैं. आइए जानते हैं आलू के छिलकों के ऐसे ही कमाल के फायदे और इस्तेमाल करने के सही तरीके.

आलू के छिलकों के 5 बेहतरीन इस्तेमाल

चेहरे की करें क्लींजिंग

आलू के छिलकों में बहुत सारे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं इसलिए आलू के छिलके आपकी स्किन को चमका सकते हैं. आप आलू के छिलकों को गुलाब जल से थोड़ा गीला करें और फिर उसे चेहरे पर कुछ देर के लिए मसलें. आपकी स्किन क्लीन और सॉफ्ट होने लगेगी.

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इसके अलावा छिलकों को पीसकर उसमें थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे चेहरे पर 10 मिनट लगाने से चेहरे की गंदगी साफ होती है और चमक आती है.

सफेद बालों के लिए नेचुरल डाई: आलू के छिलकों को 1 लीटर पानी में 10-15 मिनट के लिए उबाल लें. जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर ठंडा कर लें. बालों को शैम्पू से धोने के बाद इस पानी से सिर को धोएं. हफ्ते में दो बार ऐसा करने से सफेद बाल धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से काले होने लगते हैं.

डार्क सर्कल्स और झाइयों के लिए करें यूज: आलू के छिलकों के अंदरूनी हिस्से को चेहरे और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पर 5 मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें. इसमें मौजूद कैटेकोलेज एंजाइम चेहरे के काले धब्बों, टैनिंग और आंखों की सूजन को कम करने में मदद करता है.

वजन घटाने में मददगार: आलू के छिलके में डाइटरी फाइबर भारी मात्रा में होता है. छिलके सहित आलू का सीमित मात्रा में सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती जिससे वजन नियंत्रित रहता है. आप चाहें तो आलू के छिलकों के चटपटे चिप्स भी बना सकते हैं.

पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद: बची हुई आलू की छाल को 2-3 दिन तक पानी में भिगोकर रखें. इस पानी को छानकर अपने इनडोर और आउटडोर पौधों में डालें. यह पानी मिट्टी को पोटेशियम से समृद्ध बनाकर पौधों की ग्रोथ तेज करता है.

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