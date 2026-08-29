कल का मौसम: यूपी में 30 अगस्त को फिर बदलेगा मौसम, पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी; जानें आगे का हाल

UP weather update: उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज रहने वाली हैं. 30 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी यूपी में भी कई जगहों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि पश्चिमी यूपी में 30 अगस्त के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है.

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 30 अगस्त को प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मानसून अधिक सक्रिय रह सकता है. यहां कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं पश्चिमी यूपी में भी कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट

30 अगस्त को पूर्वी यूपी के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश का दायरा ज्यादा रह सकता है. ऐसे में निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. इनमें गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर (भदोही), जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अमरोहा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी, बाराबंकी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ शामिल हैं.

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पश्चिमी यूपी में भी बरसात के आसार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त को कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. हालांकि इस दिन पश्चिमी यूपी के लिए भारी बारिश की कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है.

आगे कैसा रहेगा यूपी का मौसम?

31 अगस्त: पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कई जगहों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी. पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी है.

1 सितंबर: पूर्वी यूपी में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में भी बारिश हो सकती है.

2 सितंबर: मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. पश्चिमी और पूर्वी यूपी, दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

3 और 4 सितंबर: प्रदेश के दोनों हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. पश्चिमी यूपी में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि पूर्वी यूपी में मानसून का असर ज्यादा रहने का अनुमान है.

कुल मिलाकर 30 अगस्त को पूर्वी यूपी के लोगों को बारिश के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं पश्चिमी यूपी में भी बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर बना रह सकता है.

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