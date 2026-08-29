scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बदल जाएगी इस शहर की गाड़ियों की पहचान... 37 साल बाद बदलेगा कोड

किसी शहर की पहचान कई चीजों से होती है. उनमें से एक होता है गाड़ियों का नंबर प्लेट. किसी भी गाड़ी के नंबर पर उसके राज्य और शहर की पहचान लिखी होती है. 37 साल बाद अब एक शहर की ये पहचान बदलने वाली है. हम बात कर रहे हैं पुणे शहर की, जहां गाड़ियां का रजिस्ट्रेशन तय संख्या तक पहुंच गया है. आइए जानते हैं नंबर प्लेट की ये कहानी.

Advertisement
X
37 साल बाद बदल जाएगी पुणे की गाड़ियों की पहचान. (Photo: Unsplash)
37 साल बाद बदल जाएगी पुणे की गाड़ियों की पहचान. (Photo: Unsplash)

गाड़ियों की नंबर प्लेट पर दिख रहे शुरुआती 4 अंक सिर्फ अंक नहीं होते. बल्कि उस शहर की पहचान भी होते हैं, जिस शहर में उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है. क्या हो अगर किसी शहर में इतनी गाड़ियां रजिस्टर हो जाएं कि उस शहर को अपनी पहचान यानी नंबर प्लेट के उन डिजिट को बदलना पड़े. 

ऐसा ही कुछ पुणे के साथ होने वाला है. गाड़ियों के नंबर प्लेट पर दिखने वाली पुणे की पहचान अब बदलने वाली है. लगभग 37 साल से पुणे की गाड़ियों के नंबर प्लेट पर MH-12 कोड दिखता था. अगले कुछ दिनों में ये नंबर सिर्फ इतिहास बन जाएगा. क्योंकि नई गाड़ियों में इस कोड के नंबर प्लेट नहीं मिलेंगे. इसकी जगह MH-61 कोड इस्तेमाल होगा.

खत्म हो गए सीरीज के सारे नंबर्स

पुणे आरटीओ (RTO) में मौजूदा अल्फान्यूमेरिक रजिस्ट्रेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो गए हैं. अधिकारियों की मानें तो MH-12 कोड के तहत आखिरी ZZ सीरीज के सभी 9999 नंबर इस हफ्ते खत्म हो गए हैं. इसके बाद आरटीओ अब नए MH-61 कोड से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी में है.
 
ट्रांसपोर्ट कमिशनर ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि नई गाड़ियों का MH-61 कोड के तहत रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू हो जाएगा. फिलहाल नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर (NIC) सिस्टम कुछ बैकेंड टेस्टिंग में लगा हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

Mahindra XUV 7XO
धड़ाधड़ बिक रही Mahindra की ये SUV, नहीं है कोई टक्कर देने वाला
Kia Sorento
आ रही KIA की किलर SUV... फॉर्च्यूनर वालों का भी बदल जाएगा मन
Mahindra Electric SUV
महिंद्रा ने पलट दिया MG का खेल, अब इतने में मिलेगी 7-सीटर SUV
MG Hector Tomahawk PHEV
50KM माइलेज वाली SUV लॉन्च, टाटा-महिंद्रा के लिए कितना है खतरा
Renault Kwid 2027
भूल जाएंगे Alto-Tiago... नए अवतार में आई Renault Kwid
Advertisement

यह भी पढ़ें: Mahindra की इस SUV की बंपर डिमांड, नहीं है कोई टक्कर देने वाला, 70 हजार पार हुई सेल

आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले फैंसी नंबर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इन स्पेशल नंबर्स के लिए व्हीकल ओनर्स को एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है. फैंसी नंबर्स की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद नए MH-61 कोड के तहत सामान्य गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे.

कब से कब तक चला सफर?

पुणे आरटीओ (RTO) के पास इस समय 44.88 लाख से ज्यादा लाइव रजिस्टर्ड व्हीकल हैं. आरटीओ अधिकारियों की मानें तो इनमें से ज्यादातर लाइव व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 2011 के बाद हुआ है. इससे पहले रजिस्टर्ड ज्यादातर गाड़ियां या तो स्क्रैप हो चुकी हैं या दूसरे इलाकों में ट्रांसफर हो गई हैं.

यह भी पढ़ें: Mahindra ने पलट दिया MG का खेल, 7-सीटर SUV पर लाई गजब ऑफर, इतनी है कीमत

1 जुलाई 1989 से पुणे में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर MH-12 कोड यूज किया जा रहा है. यानी एमएच 12 कोड का पुणे की गाड़ियों से रिश्ता 37 साल पुराना है. देश भर में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का जो फॉर्मेट लागू है, उसके तहत किसी नंबर प्लेट के शुरुआती दो डिजिट राज्य की पहचान बताते हैं. 

Advertisement

इसके बाद के दो नंबर्स आरटीओ कोड के लिए होते हैं. इसके बाद मैक्सिमम दो अफ्लाबेट और फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आते हैं. इस सिस्टम में आई (I) और ओ (O) को छोड़कर अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन के जरिए आम तौर पर 59 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर बनाए जा सकते हैं. पुणे में ये संख्या पार हो चुकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    खड़गे की रैली के बाद 'शुद्धिकरण यज्ञ' पर फिर सियासी संग्राम, धामी का राहुल को जवाब-'खड़गे का नहीं, नारों का हुआ शुद्धिकरण!' |
    UP चुनाव में क्या फ्रीबीज से ही होगा महिलाओं का सशक्तिकरण? देखें हल्ला बोल |
    चौथी बार दौरे पर उज्बेकिस्तान पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, डिफेंस समेत इन सेक्टर्स में होगी डील |
    कहां के लोगों ने पहली बार गटकी थी वाइन? जानिए क्या कहता है इतिहास |
    चित्रकूट में बाढ़ का भयावह नजारा, मंदाकिनी नदी ने तोड़ा 23 साल का रिकॉर्ड, लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू |
    'मुस्लिम किरदार लोगों को स्वीकार नहीं', सनी देओल पर बोलीं शबाना आजमी, फ्लॉप हुई बंटवारा 1947 |
    'धार्मिक नारे लगाए गए, जिसके विरोध में...', खड़गे के शुद्धिकरण विवाद पर CM धामी का पलटवार |
    Malai Gilori Recipe: 1 चम्मच देसी घी से घर पर बनाएं ₹1000 किलो बिकने वाली लखनऊ की फेमस मलाई गिलोरी, स्वाद में लाजवाब, बनाने में आसान |
    रेसलर खली का हुआ एक्सीडेंट, पंजाब से सोनीपत जाते वक्त हादसा |
    किडनैप किया, पीटा फिर जला दिया... दो महीने बाद जिंदगी की जंग हारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मंजीत कौर
    Advertisement