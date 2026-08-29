क्या राखी सावंत संग कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे समय रैना? अगले एपिसोड को लेकर दिया जवाब

समय रैना ने शुक्रवार को इंडियाज गॉट लेटेंट सीज़न 2 का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज किया. एपिसोड के आखिर में, समय ने आने वाले एपिसोड के बारे में बताया और बताया कि पैनल में कौन-कौन हो सकता है. कॉमेडियन ने सीजन 2 को लेकर हो रही आलोचना पर भी बात की. जिसमें कुछ दर्शकों का कहना था कि शो ज्यादा फिल्टर्ड हो गया है और पिछले सीज़न जितना अनफिल्टर्ड और बिंदास नहीं है.

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शुक्रवार को रिलीज़ हुए इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के पांचवें एपिसोड के आखिर में, समय ने अगले एपिसोड के बारे में बताया, जब स्क्रीन पर लिखा था, 'OG लेटेंट फैंस के लिए अगला एपिसोड.' कॉमेडियन ने आने वाले एपिसोड की एक क्लिप भी अटैच की.

क्लिप में समय लेटेंट स्टेज पर दर्शकों से बात करते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने कहा, 'इतनी मुश्किलों के बाद मैंने लेटेंट फिर से शुरू किया. तो मैंने शुरू के 2-3 एपिसोड में थोड़ा हल्का हाथ रखा. हैना? तो लोग कह रहे हैं, 'वो बात नहीं रही.'

इसके बाद क्लिप में समय राखी सावंत का स्वागत करते हुए दिखते हैं. उन्होंने कहा, 'राखी सावंत के लिए कुछ शोर मचाओ,' और भीड़ तालियां बजाने लगी. फिर राखी सावंत मास्क से अपना चेहरा छिपाते हुए स्टेज की ओर चली आई. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राखी सावंत संग समय रैना क्या कुछ इस एपिसोड में करेंगे. इसके अलावा ये कितना फिल्टर होगा.

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Next episode of India's got Latent with Samay Raina will Bring tsunami with one and only OG Rakhi Sawant! 💜

Stay Tuned! pic.twitter.com/L45kSvJrFC — Mahiya BC (@MahiyaBC) August 29, 2026

जब आशीष चंचलानी ने समय का बचाव किया

इससे पहले, यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने समय के शो का बचाव उन दावों के खिलाफ किया था कि लेटेस्ट सीजन को फिल्टर किया गया था. आलिया भट्ट और शरवरी वाले पहले एपिसोड के ऑनलाइन आने के बाद, कुछ दर्शकों ने शो के टोन्ड-डाउन वर्जन पर सवाल उठाए.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जो लोग कह रहे हैं कि लेटेंट बहुत ज्यादा फिल्टर हो गया है या अपना चार्म खो चुका है… बस याद रखें कि हमें एक साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जिसमें हमने वादा किया था कि हम लाइन में रहेंगे और यह पक्का करेंगे कि इतिहास खुद को न दोहराए. यह लगभग पक्का नहीं था कि यह शो वापस आएगा.'

'लेकिन किसी तरह समय रैना ने यह पक्का किया कि वह इसे आप सभी के लिए वापस लाए. उन्होंने पर्दे के पीछे अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी हैं. S2 का होना भी एक मुश्किल, लगभग नामुमकिन सपना था. कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं… तो प्लीज उसको सपोर्ट करो और एन्जॉय करो.'

खैर इन सब के बीच सीजन 2 का लेटेस्ट एपिसोड विवाद में आ गया है. कॉमेडियन समय रैना और शेरोन वर्मा ने बिहारी-कश्मिरियों को लेकर एक दूसरे को रोस्ट किया है. कई पॉलिटिशन ने इस पर अपनी राय दी है.

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