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पुलिस देखती रही और चकमा दे गया 35 मुकदमों का इनामी! गाजीपुर मेडिकल कॉलेज से भागा एनकाउंटर में घायल सुधीर पासी

Ghazipur News: गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती 35 मुकदमों का आरोपी हिस्ट्रीशीटर सुधीर पासी ऑपरेशन से पहले पुलिस को चकमा देकर फरार. गहमर पुलिस समेत कई टीमें तलाश में जुटीं.

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ऑपरेशन से ठीक पहले अस्पताल से फरार हुआ कुख्यात लुटेरा.(Photo:Screengrab)
ऑपरेशन से ठीक पहले अस्पताल से फरार हुआ कुख्यात लुटेरा.(Photo:Screengrab)

UP News: गाजीपुर में पुलिस एनकाउंटर में घायल हिस्ट्रीशीटर और शातिर लुटेरा सुधीर पासी उर्फ ध्रुव पासी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल वार्ड से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. जबकि उसकी सुरक्षा में पुलिस के जवान भी तैनात थे. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुट गई हैं. इस बात की पुष्टि एएसपी सिटी डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने की है.

दरअसल, बीते 2 अगस्त को गहमर पुलिस की मुठभेड़ में सुधीर पासी समेत दो बदमाशों के पैर में गोली लगी थी. मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था और बाद में सुधीर को जिला जेल भेज दिया गया था.

इसके बाद 21 अगस्त को गोली लगने से घायल सुधीर पासी को घुटने के ऑपरेशन के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. शनिवार को उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही वह पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया. 

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पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से 90 हजार 620 रुपये नकद, सोने का लॉकेट, पांच मोबाइल फोन, चोरी की हंटर बाइक और दो अवैध तमंचे बरामद हुए थे. बरामद मोबाइल और बाइक को गाजीपुर के अलावा लखनऊ, सुल्तानपुर और आजमगढ़ में हुई वारदातों से जोड़कर जांच की जा रही है.

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वहीं, मुख्य आरोपी सुधीर पासी उर्फ ध्रुव पासी पर लूट, रंगदारी, चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत करीब 35 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं.

आरोप है कि 29 जुलाई को बकरा खरीदने के बहाने एक व्यापारी से 60 हजार रुपये और सोने की चेन लूटने की वारदात में भी सुधीर पासी का नाम सामने आया था.

इसके अलावा, कामाख्या धाम मैरिज हॉल के संचालक से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले का भी पुलिस ने खुलासा किया था. अब सबसे बड़ा सवाल है कि कड़ी पुलिस निगरानी और अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद इतना शातिर बदमाश आखिर पुलिस को चकमा देकर कैसे फरार हो गया? 

एसपी सिटी डॉ राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि फिलहाल गहमर पुलिस और जिले की पुलिस टीमें फरार सुधीर पासी की तलाश में जुटी हैं, जबकि उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है. कैमरे की नजर और पुलिस की कार्रवाई के बीच फरार हुए इस हिस्ट्रीशीटर की तलाश अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

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