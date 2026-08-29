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How To Keep Frogs Away From Home: बारिश में घर के अंदर घुस आते हैं मेंढक? बिना मारे अपनाएं ये 6 आसान तरीके, खुद बना लेंगे दूरी

How To Keep Frogs Away From Home: बारिश और मानसून में घर के अंदर बार-बार मेंढक घुसने से परेशान हैं? आज हम आपको दरवाजे और नालियों के रास्ते आने वाले मेंढकों को रोकने के आसान तरीके बताएंगे.

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घर में घुसने वाले मेंढक ना केवल आवाज करते हैं, बल्कि गंदगी भी फैलाते हैं. (Photo: ITG)
घर में घुसने वाले मेंढक ना केवल आवाज करते हैं, बल्कि गंदगी भी फैलाते हैं. (Photo: ITG)

How To Keep Frogs Away From Home: बारिश का मौसम आते ही बहुत से कीड़े-मकौड़े और जानवर रिहायशी इलाकों में दिखाई देने लगते हैं. इस मौसम में सिर्फ मच्छर और दूसरे कीड़े-मकोड़े ही परेशान नहीं करते, कई घरों में सांपों के साथ ही अचानक मेंढक भी दिखाई देने लगते हैं. खासकर रात के समय बाथरूम, बालकनी, आंगन या दरवाजे के आसपास मेंढक नजर आ जाए तो कई लोग घबरा जाते हैं. इतना ही नहीं मेंढक गंदगी भी फैलाते हैं. अगर आपके घर में भी मॉनसून के दौरान मेंढक अक्सर दिखाई देने लगे हैं, तो उन्हें पकड़ने या मारने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी-छोटी आदते अपनाकर आप उनके घर में आने के रास्ते बंद कर सकते हैं और आसपास का माहौल भी ऐसा रख सकते हैं कि वो आपके घर के आसपास फटकेंगे भी नहीं.

सबसे पहले बंद करें घर में घुसने के रास्ते
मेंढक बहुत छोटी जगह से भी घर के अंदर पहुंच सकते हैं. दरवाजे के नीचे की खाली जगह, खुली नाली, खिड़की के पास की दरार या पाइप के आसपास बनी जगह इनके लिए आसान रास्ता बन सकती है. इसलिए दरवाजे के नीचे डोर सील या रबर स्ट्रिप लगा दें. बाथरूम और रसोई की नालियों पर बारीक जाली या ढक्कन जरूर लगाकर रखें.

अगर किसी जगह दीवार या फर्श में दरार है, तो उसे भी सील कर दें. घर में मेंढकों की एंट्री रोकने का ये सबसे आसान तरीका है. खास बात ये है कि ये तरीका लंबे समय तक काम भी करता है. 

घर के आसपास पानी जमा न होने दें
बारिश में गमलों के नीचे, बाल्टी, पुराने टायर, कूलर या किसी खाली डिब्बे में पानी जमा रह जाता है. मेंढकों को ऐसी नमी वाली जगहें बहुत पसंद होती हैं. इसलिए बारिश के बाद एक बार घर के आसपास जरूर देख लें और जहां भी पानी जमा हो, उसे खाली कर दें. आंगन और छत पर पानी के निकलने का रास्ता साफ रखें, जिससे पानी जमा ना हो. अगर पानी लगातार किसी एक जगह जमा होता है, तो उस जगह की ड्रेनेज समस्या को ठीक करना ज्यादा बेहतर है.

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लंबी घास और झाड़ियों को साफ रखें
अगर घर के बाहर घास बहुत बढ़ गई है या गमलों और दीवारों के पास घनी झाड़ियां हैं, तो वहां मेंढकों को छिपने के लिए ठंडी और नम जगह मिल जाती है. इसलिए बारिश में घर के आसपास की घास समय-समय पर काटते रहें.

गमलों को भी दीवार से बिल्कुल सटाकर रखने के बजाय थोड़ी दूरी पर रखें. इससे सफाई करना आसान रहेगा और नमी भी कम जमा होगी.

रात में बाहर की लाइट कम करें
रात में घर के दरवाजे या बालकनी के पास तेज रोशनी रहने पर कई छोटे कीड़े वहां जमा हो जाते हैं. इन्हीं कीड़ों की वजह से मेंढक भी उस जगह तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहां आसानी से खाना मिल जाता है.

इसलिए जिस जगह की जरूरत न हो, वहां रातभर लाइट जलाकर न रखें. दरवाजे के ठीक ऊपर तेज रोशनी लगाने के बजाय जरूरत के हिसाब से लाइट जलाना सही रहता है.

नमक से रास्ता रोकें
जिस भी रास्ते से मेंढक घर में आ रहे हैं, तो नमक वाला नुस्खा आजमा सकते हैं. मेंढक के अंदर आने वाले रास्ते में थोड़ी मात्रा में नमक छिड़क सकते हैं. दरवाजे की चौखट, बाहरी कोनों और उन जगहों पर नमक रखा जा सकता है, जहां से मेंढक अंदर आने की कोशिश करते हैं. हालांकि, नमक सीधे मेंढक के शरीर पर न डालें, क्योंकि इससे उनकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है.  

कॉफी पाउडर भी कर सकते हैं ट्राई
घर के बाहर या गार्डन में मेंढक ज्यादा दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग कॉफी पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं. इसके लिए उन जगहों पर थोड़ी सी कॉफी बिखेरी जाती है, जहां मेंढक अक्सर दिखाई देते हैं. माना जाता है कि मेंढकों को कॉफी की महक पसंद नहीं है. 

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